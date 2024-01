Scuole, guerra ai furti. Porte esterne e finestre finiscono sotto la lente. Ecco il piano anti-blitz

Entra nel vivo il piano messo in campo dal Comune per cercare di arginare l’aumento di furti e vandalismi registrato nelle ultime settimane nelle scuole della città. Dopo essere intervenuto sia sul fronte del potenziamento della vigilanza notturna che attraverso l’acquisto di armadietti blindati da mettere a disposizione di vari istituti imolesi, ora l’ente di piazza Matteotti tramite Area Blu ha disposto la "verifica di tutti i serramenti esterni" (porte e finestre) delle strutture con successivo ed eventuale ripristino dopo i blitz dei malviventi.

Un servizio di mappatura e primo intervento, da svolgere nei prossimi due anni, affidato alla ditta Allestimenti & Pubblicità per un importo stimato in complessivi 39.980 euro più Iva. La scelta di servirsi della nota azienda locale, alla quale spesso il Comune si rivolge per svolgere compiti di varia natura, è motivata secondo Area Blu dalla "comprovata esperienza" di un operatore che "già in passato è intervenuto con massima celerità entro 30 minuti da parte del committente".

Nell’atto attraverso il quale Area Blu affida il servizio di verifica di porte e finestre si parla esplicitamente di "continue effrazioni" negli edifici scolastici "oggetto nell’ultimo periodo di furti con scasso". E in effetti la lista dei blitz messi a segno sul finire del 2023 risulta particolarmente lunga. Il primo risale allo scorso 4 novembre. In quella circostanza, a finire nel mirino era stato il liceo scientifico Valeriani di via Guicciardini. I baby-vandali avevano forzato la porta anti-panico dell’aula di informatica, razziando le monetine dei distributori automatici di bevande, danneggiando computer e marcatempo, e mettendo a soqquadro le aule. Nell’occasione, gli agenti del commissariato di polizia avevano denunciato a piede libero un 16enne.

Qualche settimana più tardi era toccato alla dirigente scolastica dell’istituto comprensivo 5, Adele D’Angelo, a denunciare (ai carabinieri e pubblicamente) i tre colpi messi a segno in quindici giorni tra le scuole Rodari e Sante Zennaro. Era poi toccato alle Pulicari, in via Guicciardini, e infine alle Fontanelle, struttura in via Papa Pio IX, nel quartiere Cappuccini, che ospita nido e materna comunale.

Per questo motivo, nelle scorse settimane era stato lo stesso sindaco Marco Panieri a illustrare, dopo un incontro con i dirigenti scolastici, una serie di azioni da mettere in campo. Il piano prevedeva appunto l’installazione di armadietti blindati (nelle strutture sprovviste di tali strumenti) nei quali custodire pc e tablet nonché un servizio di vigilanza privata in aggiunta ai normali controlli delle forze dell’ordine. E a cavallo tra la fine del 2023 e l’inizio di quest’anno sono stati investite alcune migliaia di euro (anche con il sostegno di privati) per tale scopo. "Abbiamo rivisto insieme alcune regole sulla sicurezza e messo a punto un piano per il potenziamento degli allarmi antifurto esistenti – aveva riferito il sindaco Panieri dopo l’incontro con i dirigenti scolastici, preoccupati per l’aumento dei furti –. L’obiettivo è presidiare le strutture".