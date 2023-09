'Scuole in festa' a Castel San Pietro: gli istituti cattolici paritari in piazza XX settembre Ieri a Castel San Pietro Terme si è aperta 'Scuole in festa', la manifestazione che saluta l'inizio dell'anno scolastico 2023-24. L'amministrazione comunale ha portato il saluto e l'augurio di buon anno scolastico, sottolineando l'importanza del rapporto fra Comune e scuole. Giochi, animazioni, stand gastronomico e spettacolo musicale hanno animato la piazza.