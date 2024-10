Scuole medie Orsini. Un nuovo cantiere sotto le feste di Natale dopo i lavori per il rogo

Riprenderà durante le vacanze di Natale il cantiere, interrotto bruscamente causa incendio a inizio estate, alle scuole medie Orsini. L’intenzione del Comune è infatti quella di far svolgere l’intervento destinato a risolvere l’annoso problema delle infiltrazioni d’acqua nell’istituto del quartiere Pedagna nelle due settimane di sospensione dell’attività didattica.

"La nostra idea è quella – fa sapere l’assessore ai Lavori pubblici, Pierangelo Raffini –. Purtroppo quanto accaduto a luglio ha vanificato tutti gli sforzi, ma siamo intenzionati a risolvere il problema così come la scuola ci chiede ormai da tempo".

Si parla di un’operazione di circa 200mila euro: una cifra più o meno in linea con quanto speso (ma adesso è tutto nelle mani dell’assicurazione) per ripristinare i danni registrati a seguito del rogo dei primi di luglio. Sì perché le conseguenze di quell’incendio partito, a quanto pare per cause accidentali, sul lato Est del fabbricato di via Vivaldi, si sono rivelate più pesanti del previsto.

A fine agosto, come emerge oggi dai documenti di Area Blu, il comando provinciale dei vigili del fuoco ha infatti evidenziato la "pericolosità data dalla presenza di materiale combustibile utilizzato come coibente in tutto l’edificio". E così gli stessi pompieri hanno indicato alla società in house del Comune di "procedere alla regolarizzazione dell’attività". In pratica, di mettere a norma l’immobile contro il rischio incendi.

A quel punto, per Area Blu si è reso necessario procedere con "somma urgenza" alla realizzazione degli interventi in questione, affidandoli a una ditta specializzata. E cioè: rimozione del materiale combustibile; posa di un nuovo cappotto in lana di roccia in corrispondenza delle scale di sicurezza Est e Ovest e dell’uscita di sicurezza Est al piano terra; tamponamento della camera di ventilazione alla base delle pareti perimetrali; delimitazione delle pareti esterne dell’edifico con paletti e cavi acciaio inox. Secondo quanto riferisce l’assessore Raffini, "quei lavori si sono conclusi in tempo per la riapertura della scuola". E in effetti ormai da settimane il cantiere non c’è più, in attesa che tra due mesi e mezzo venga allestito quello nuovo.

Sempre a proposito di scuole, da registrare anche l’inaugurazione avvenuta nei giorni scorsi della nuova mensa delle Pulicari, un investimento complessivo di 800mila euro di cui 300mila euro finanziati dal Comune e il resto arrivati dal Pnrr. Lavori finiti, all’inizio di questo anno scolastico, anche alle Valsalva (275mila euro) e alle Carducci, dove c’è stato il rifacimento dei bagni con contestuale abbattimento delle barriere architettoniche (93mila euro). È però evidente come, trattandosi di scuole, tanto resti ancora da fare. In questo senso, oltre alla varie manutenzioni già programmate, l’ultimo piano triennale delle opere pubbliche del Comune prevede un importante intervento da 1,3 milioni per l’efficientamento energetico delle già citate Pulicari.