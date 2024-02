Scuole Orsini, laboratorio di incontro genitori-figli

Martedì, dalle 17.30 alle 19, la biblioteca Book City dell’istituto comprensivo numero 7 Luigi Orsini di Imola (via Vivaldi, 76) ospiterà l’iniziativa ‘Ti va di leggere un albo illustrato insieme?’, laboratorio di incontro genitori-figli. Parlare il linguaggio degi adolescenti attraverso letture condivise, con Lucia Schiralli, docente di Lettere dell’istituto comprensivo Balilla Imbriani di Bari ed esperta di narativa per ragazzi. Le iniziative organizzate da Officina Immaginata sono gratuite. Per partecipare alle attività è obbligatorio iscriversi (fino ad esaurimento posti) inviando una mail a bookcity@officinaimmaginata.it