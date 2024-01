Scuole, palestre e ponte Pisacane . Lavori per oltre mezzo milione

Non c’è solo lo studio di fattibilità per la riqualificazione del giardino San Domenico, presentato nei giorni scorsi al comitato che difende le sorti dell’area verde nel cuore del centro storico, nella lista dei lavori pubblici che (maxi-progetti a parte) la Giunta vuole portare avanti nel 2024.

In questi giorni, il sindaco Marco Panieri e la sua squadra hanno dato infatti il via libera a una serie di interventi medio-piccoli destinati comunque a migliorare le condizioni del patrimonio immobiliare comunale.

Il primo disco verde riguarda l’approvazione del progetto esecutivo per l’inserimento di un ascensore nel plesso scolastico Carducci-Innocenzo da Imola, in via Cavour, per un quadro economico complessivo di 280mila euro.

Sempre a proposito di scuole, approvato anche il piano relativo ai lavori di manutenzione straordinaria della centrale termica a servizio di nido e materna Campanella per un quadro economico complessivo di 75mila euro.

Serviranno invece 55mila euro per i lavori di adeguamento infissi e uscite di sicurezza, finalizzati all’ottenimento del certificato prevenzione incendi, della palestra Fratelli Ruscello (via Volta, quartiere Marconi). Anche in questo caso, la Giunta ha approvato il progetto esecutivo.

E ancora, sempre per quanto riguarda gli impianti sportivi, via libera al piano per la sostituzione delle luci della palestra Cavina, via Boccaccio, per il quale serviranno complessivamente 50mila euro.

Tornando al discorso eliminazione delle barriere architettoniche, vale la pena di sottolineare l’intervento sul ponte di via Pisacane: 11mila euro di lavori il cui iter parte adesso con l’approvazione del progetto esecutivo che prevede la realizzazione di una rampa di raccordo tra il marciapiede e la sede della carreggiata stradale, con materiali e finiture che si integrino con quelle del ponte stesso.

Degno di nota anche l’intervento che nei piani del Comune porterà alla sostituzione dei serramenti esterni nei locali del Centro di formazione professionale di Sante Zennaro (Ciofs) che "sono obsoleti, danneggiati dall’usura e facilmente esposti all’effrazione (un furto è avvenuto solo poche settimane fa, ndr)". I lavori, da quasi 50mila euro, interesseranno sia la palazzina uffici che quella dei laboratori elettrici e, secondo la Giunta, consentiranno di "migliorare l’efficientamento energetico riducendo i consumi".

Sempre per quanto riguarda il complesso di Sante Zennaro, dalla Giunta è arrivato il via libera anche al progetto esecutivo relativo all’istallazione di climatizzatori nel centro diurno Casa Azzurra. In questo caso, il quadro economico complessivo prevede una spesa di oltre 27mila euro.