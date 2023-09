Scuole paritarie, anteprima alla festa

Nell’ultimo weekend del Settembre Castellano, come è tradizione, le scuole cattoliche paritarie Don Luciano Sarti e Malpighi Visitandine di Castel San Pietro Terme coinvolgono tutta la città per festeggiare l’inizio dell’anno scolastico. Quest’anno è prevista un’anteprima rivolta alle famiglie nella serata di domani. Alle 20,30 al Cinema Teatro Jolly, in via Matteotti 99, si terrà “Per essere buoni genitori”, incontro dialogato con Osvaldo Poli, psicologo e psicoterapeuta, organizzato dalla Parrocchia di Santa Maria Maggiore. Ingresso 10 euro, fino a esaurimento posti. I biglietti sono disponibili fino a oggi dalle 18 alle 20 alla cassa del Cinema Teatro Jolly,o il giorno stesso dell’evento. Per info: tel. 347 4238370 La consueta iniziativa “Scuole in Festa” animerà il centro storico nella giornata di sabato. Il programma inizia alle 8,30 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Maggiore con la Messa che si celebra ogni anno in occasione dell’inizio dell’anno scolastico. Seguirà alle 10 la colorata sfilata di alunni e famiglie fino a piazza XX Settembre. La festa continuerà con giochi e animazioni in piazza XX Settembre.