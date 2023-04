Scuole Pizzigotti-Albertazzi Sull’agibilità è ancora scontro Fd’I: "Tinti rispetti chi lavora"

Il senatore di Fratelli d’Italia Marco Lisei interviene sull’infuocata polemica dello stabile delle scuole Pizzigotti-Albertazzi, dopo il duro scontro che ha visto protagonisti, in un seguirsi di botta e risposta, il consigliere comunale Giovanni Bottiglieri, il sindaco Tinti e il consigliere regionale Marta Evangelisti.

La vicenda era finita sia in consiglio comunale attraverso un’interpellanza presentata da Bottiglieri, sia appunto nel consiglio regionale in via Aldo Moro, portata dalla consigliera Evangelisti. Tinti aveva risposto seccamente ad entrambi, aggiungendo come per la messa in sicurezza e per l’adeguamento impiantistico dell’intera struttura "è già stato investito, a conferma dell’attenzione profusa dall’amministrazione e dai due dirigenti scolastici coinvolti, oltre un milione di euro", e promettendo che i 6 milioni e mezzo di avanzo di bilancio "saranno in gran parte spesi per progettare la nuova piscina e riqualificare proprio la palestra e le Scuole Albertazzi-Pizzigotti".

Ora, a distanza di alcuni giorni dalla polemica, arriva l’attacco di Lisei, che accusa il sindaco di Castel San Pietro di mostrare "sconcertante incapacità di dialogo politico, di accettare le regole minime di democrazia", puntando il dito contro Tinti reo, secondo il senatore, di aver replicato a Bottiglieri "con un attacco alla persona, violento e intimidatorio". Il sindaco, nella sua replica, aveva infatti accusato Bottiglieri di "mancanza di preparazione sugli iter di carattere edilizio che riguardano le strutture pubbliche", e di scegliere sovente "la polemica strumentale", commentando eventi di cui non era a conoscenza.

Ancora più pesante l’attacco di Lisei quando afferma: "Tinti, che accusa il consigliere di minoranza di creare polemiche pretestuose, non si è accorto che Castel San Pietro non è la Russia, come forse vorrebbe, e che, a differenza dei consiglieri comunali, lui è ben pagato dai contribuenti per fare ciò che fa. Lo stesso non si può dire dei consiglieri che, per ricoprire la carica per cui sono stati eletti, compiono una vera e propria azione di volontariato che cercano di svolgere sottraendo tempo a famiglia e tempo libero. Non tutti hanno la fortuna di essere professori universitari come lui".

Lisei conclude tirando le somme. "Dalle sue dichiarazioni si comprende meglio perché è tanto distante dai cittadini. Torni sulla terra e rispetti la democrazia ed i lavoratori".

Claudio Bolognesi