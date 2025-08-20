Scuole primarie e medie, lavori post alluvione. Sopralluogo del Comune: "Traguardo vicino"

Traguardo sempre più vicino per i lavori di ripristino post alluvione alle scuole ‘Giovanni Paolo II’ di Castel Guelfo. Un cantiere, partito all’inizio di luglio, che terminerà alla fine di agosto in linea con le tempistiche di avvio dell’anno didattico 2025-2026. L’edificio, come noto, è stato colpito dagli eventi alluvionali del maggio del 2023 a causa dell’innalzamento della quota di falda che ha provocato significativi e molteplici danni alla struttura. Dal distacco di ampie parti di intonaco alla presenza di muffa sui muri. Ma anche una serie di rigonfiamenti di rilevanti porzioni della pavimentazione in resina e diversi corto circuiti nell’impianto elettrico provocati dal fango infiltrato nelle canalizzazioni.

Necessario, quindi, un intervento di manutenzione straordinaria a più fasi. Prima la rimozione di uno strato di intonaco per 60 centimetri da tutte le pareti, poi, il suo rifacimento con tanto di tinteggiatura. Senza dimenticare la levigatura dei pavimenti, con posa di resina autolivellante, e la rimessa in funzione dell’impiantistica danneggiata con apertura di tutte le scatole di derivazione per liberare corrugati e tubi dalla melma solidificata. Infine, non meno importante, la sostituzione di apparecchiature come prese, interruttori morsettiere e quadri sommersi dall’acqua.

La copertura finanziaria delle opere è stata garantita dal contributo di 355mila euro stanziato dal Commissario Straordinario alla ricostruzione post alluvione via Regione. Progetto esecutivo, direzione lavori e coordinamento della sicurezza a cura dello Studio Associato Gruppo Eden di Bologna e cantiere nelle mani degli uomini della ditta Effe-Gi Impianti di Vergato per un quadro economico totale di circa 344mila euro.

Il positivo stato di avanzamento delle lavorazioni è stato certificato nelle ultime ore anche da un sopralluogo dell’amministrazione comunale: "Ci siamo attivati in modo tempestivo e con determinazione per reperire le risorse necessarie e dare il via all’intervento consapevoli dei tempi rigorosi che coincidono con il riavvio delle lezioni in classe – hanno detto il sindaco Claudio Franceschi e l’assessore Valentina Savoia –. I fondi arrivati dal Commissario Straordinario alla ricostruzione sono frutto di un lavoro costante di interlocuzione istituzionale e sono stati destinati al recupero delle parti danneggiate della scuola. Un polo scolastico importante e strategico per la comunità: investire nella miglioria di tutto ciò che riguarda il comparto dell’istruzione significa salvaguardare il futuro stesso del nostro paese".