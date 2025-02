Scuole pronte a fare rete, ecco le ’Cassette della legalità’: "Promuovere il confronto"

Si chiamano "cassette temporanee della legalità". E il loro arrivo, in varie scuole cittadine, rappresenta l’inizio di "un dialogo generazionale", l’apertura di "un cantiere attivo", dalle medie alle superiori: istituti comprensivi, tecnici, professionali e licei tutti uniti per "vincere la paura e costruire con la cura e l’impegno percorsi di legalità e futuro". È l’iniziativa lanciata dalla ‘Rete dei valori’, che nelle prossime settimane lavorerà insieme per raccogliere pensieri, domande, riflessioni di studenti e studentesse sulla legalità con il rispetto dell’anonimato. "Come sentite la parola legalità?"; "Cosa possiamo fare insieme?"; "Come vivete la legalità e i valori?"; "Quali sono le vostre preoccupazioni?": sono solo alcune delle sollecitazioni proposte ai ragazzi e alle ragazze.

"Ascoltare la loro voce è il nostro primo obiettivo" afferma Teresa Cuciniello, dirigente scolastica dell’istituto comprensivo 6, capofila della Rete. "Quello che ci interessa – aggiunge – è raccogliere la loro percezione della realtà, solo cosi possiamo aprire una dialogo costruttivo sulla legalità".

Le emozioni di studenti e studentesse saranno al centro del primo incontro del 2025 della Rete, previsto il 21 marzo: la ‘Giornata della Legalità’ al teatro dell’Osservanza. Saranno presenti, in quella circostanza, Gabriella Stramaccioni, già garante dei diritti dei detenuti a Roma, e il criminologo Alfonso Sardo (ex poliziotto della ex squadra Catturandi di Palermo detto Savak, testimone diretto che ha partecipato ad arresti di mafiosi latitanti responsabili della stragi di Capaci e di via D’Amelio). Presenterà la giornata il giornalista Francesco Spada. Primo turno 8.30-10.30 per le scuole medie, secondo turno per le scuole superiori 11-13.

Di seguito gli istituti aderenti: Ic 1 secondaria di Sesto Imolese e Mordano, Ic 2 Innocenzo da Imola, Ic 4 Valsalva, Ic 5 Sante Zennaro, Ic 6 Andrea Costa, Ic7 Orsini, scuola paritaria San Giovanni Bosco, liceo Rambaldi Valeriani Alessandro da Imola, Istituto d’istruzione superiore Francesco Alberghetti, istituto tecnico agrario chimico Scarabelli Ghini, istituto d’istruzione superiore Paolini Cassiano da Imola, Ciofs Fp.

L’iniziativa ha il supporto e la collaborazione di Comune, Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, Cisst - Distretto per l’istruzione, la formazione e il lavoro del territorio imolese, conCittadini assemblea legislativa e la Banca di Bologna.

Coordinatori del progetto: Siulp, sindacato italiano dei lavoratori di polizia sede di Bologna, Scuolare Aps, Ic6 - scuola capofila della ‘Rete dei valori’.