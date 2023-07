Scuole, Rocca e viale I preventivi ’lievitano’

L’aumento dei prezzi delle materie prime continua far lievitare i costi dei cantieri, compresi quelli comunali. La prima variazione all’elenco annuale delle opere pubbliche, che la Giunta porterà giovedì in Consiglio dopo il passaggio odierno in commissione, recepisce infatti quanto si sta verificando ormai da mesi nel settore delle costruzioni. E prevede aumenti, per le casse municipali, pari a 227mila euro complessivi.

In particolare, il quadro economico relativo al secondo stralcio dell’intervento di rigenerazione urbana dell’asse ex scalo Merci-piazzale Marabini-viale Andrea Costa sale da 660mila a 731.680 euro. E questo, si legge nella delibera che sarà presto al vaglio delle forze politiche di maggioranza e opposizione, proprio per "far fronte all’aumento dei prezzi" e "procedere alla pubblicazione del bando per affidamento dei lavori".

Idem per quanto riguarda la scuola materna ed elementare di Sasso Morelli, dove l’importo dei lavori necessario per l’ottenimento del certificato prevenzione incendi sale da 155mila a 200mila euro. Ritocco analogo per la materna Campanella, dove bisogna intervenire per sistemare il tetto e ottenere l’efficientamento energetico dell’immobile. L’investimento previsto passa da 240mila a 290mila euro.

Non è indenne dagli aumenti nemmeno l’atteso restauro della Rocca sforzesca. Per realizzarlo non bastano più i 5,2 milioni previsti; e bisogna salire, sempre secondo le previsioni di spesa del Comune, di ulteriori 60mila euro. In quest’ultimo caso, trattandosi di progetti del Pnrr, c’è però un apposito fondo previsto dal Governo.

A proposito di finanziamenti europei, nel piano delle opere pubbliche del Municipio viene inserito anche il progetto (da 500mila euro), annunciato nei giorni scorsi dopo il via libera della Regione, che riguarda la realizzazione di un impianto fotovoltaico sul tetto della piscina comunale Ruggi. In questo caso, così come per la costruzione della nuova scuola di Sesto Imolese, per la cui realizzazione il Municipio ha deciso di fare a meno del mutuo, di rincari almeno per il momento non se ne parla.

In un piano, quelle delle opere pubbliche, che solitamente prevede rinvii di anno in anno, da sottolineare anche la decisione del Comune di anticipare dal 2024 al 2023 il primo lotto dei lavori di messa in sicurezza dei loculi a ridosso del Gran Campo - lato ovest del cimitero del Piratello. Secondo quanto assicurano dal Municipio, infatti, l’approvazione del progetto esecutivo è "imminente". A quel punto ci sarà la pubblicazione del bando per l’affidamento dei lavori.

Enrico Agnessi