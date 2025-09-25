Scuole Sassatelli, ultimato il restyling

Si è concluso l’intervento di rifacimento completo della copertura della scuola primaria Sassatelli, un’opera strategica per l’efficientamento energetico e il miglioramento della qualità degli ambienti scolastici. Il progetto, del valore complessivo di circa 1.040.000 euro, di cui circa 700.000 destinati ai lavori, rappresenta uno degli investimenti principali dell’Amministrazione comunale nel percorso di riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico.

L’intervento ha previsto la sostituzione della precedente copertura in coppi di laterizio con materiali innovativi e ad alta capacità isolante, con l’obiettivo di garantire maggiore comfort termico e acustico, oltre a una durabilità superiore nel tempo. Grande attenzione è stata riservata anche all’ambiente: sulla falda sud della nuova copertura è stato posizionato un impianto fotovoltaico da circa 15 kWp che consentirà all’edificio scolastico di autoprodurre energia da fonte rinnovabile.

In continuità con questo importante intervento, sono ora in partenza nuovi lavori che rientrano nell’ambito della strategia energetica dell’Amministrazione. Il Comune, in qualità di fondatore della Comunità Energetica Rinnovabile “In.Comune”, ha inoltre individuato tramite gara d’appalto la ditta affidataria per la realizzazione di tre nuovi impianti fotovoltaici da 15 kWp ciascuno, i cui lavori sono in partenza. I nuovi impianti saranno installati sulle coperture del Nido Girotondo, della scuola dell’infanzia Ercolani e della Palestra a servizio dell’Alberghiero per un valore complessivo di 336.000 euro.