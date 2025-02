Scuole senza rete ultraveloce . In città 19 sono sconnesse . Castaldini (FI): "Penalizzante"

di Enrico AgnessiNon solo i problemi, ormai noti ma non per questo meno gravi, sul fronte dell’edilizia e del riscaldamento. Troppe scuole, tra città e circondario, non sono ancora connesse a Internet ultraveloce. A Imola, in particolare, su 59 istituti presenti, 19 risultano da collegare alla rete fino a un gigabit al secondo. Tanto lavoro da fare anche negli altri nove comuni del territorio, dove bisogna intervenire a Casalfiumanese (una scuola da connettere), Castel del Rio (2), Castel Guelfo, Castel San Pietro (4), Dozza (2),Medicina (4) e Mordano (1). Insomma, serve un’accelerazione dalla Vallata del Santerno alla Bassa imolese, passando per la città.

Nel 2020, il ministero dello Sviluppo economico aveva istituito il ‘Piano scuola’, costituendo un fondo ad hoc, proprio per garantire la messa a disposizione di connettività fino a un gigabit al secondo favore di tutte le scuole pubbliche del Paese. A che punto siamo? La mappatura regionale dimostra che c’è ancora molto da lavorare: su 3.402 scuole presenti in Emilia-Romagna, 863 non risultano connesse alla rete ultraveloce. A livello provinciale, restano invece da collegare ancora 148 istituti dell’area metropolitana, cinque dei quali nel comune di Bologna.

A sollevare il caso è la consigliera regionale Valentina Castaldini (Forza Italia), che nei giorni scorsi ha depositato un’interpellanza proprio per chiedere alla Giunta di viale Aldo Moro come mai, nonostante il completamento del progetto fosse stato inizialmente fissato al 2022, ancora 863 scuole risultino da attivare e quale sia il cronoprogramma aggiornato.

L’azzurra vuole inoltre sapere perché, "nonostante il sistema di istruzione e formazione professionale (IeFp) e gli istituti tecnologici superiori (Its) siano enti privati e non pubblici, siano stati connessi utilizzando fondi pubblici".

Infine, Castaldini chiede che venga chiarito anche il motivo per il quale le scuole paritarie ("Che come stabilito dalla legge numero 62 del 10 marzo 2000, svolgono un servizio pubblico", sottolinea la consigliera regionale di opposizione) non siano state inserite nella programmazione degli istituti da collegare alla rete ultraveloce e se si intenda farlo in futuro.

"La Regione continua a proclamare obiettivi ambiziosi sul digitale, ma la realtà racconta un’altra storia: scuole ancora scollegate, promesse disattese e un divario digitale che penalizza studenti e insegnanti – protesta Castaldini –. Il diritto a un’istruzione moderna e accessibile non può essere subordinato ai ritardi della burocrazia e all’inefficienza della programmazione regionale".

Poi c’è la già citata questione della scuole paritarie.

"Appare incomprensibile la scelta della Regione di escluderle dalla programmazione per la connessione, nonostante siano parte integrante del sistema nazionale di istruzione e svolgano un servizio pubblico – attacca la consigliera regionale di Forza Italia –. Al contrario, risulta che fondi destinati alle scuole pubbliche siano stati utilizzati per connettere enti privati come gli Its e gli IeFp".

Da qui l’esortazione alla Giunta del presidente Michele de Pascale. "Chiediamo di spiegare questi criteri e di aggiornare il cronoprogramma – conclude Castaldini –, garantendo tempi certi per il completamento del progetto e includendo finalmente anche le scuole paritarie".