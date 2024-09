Scuole sotto la lente. Brogi bacchetta la giunta:: "Troppa incuria nei plessi"

"L’amministrazione comunale non sta facendo il necessario per garantire la sicurezza e la qualità degli edifici scolastici". La dura accusa arriva dal consigliere comunale d’opposizione Lorenzo Brogi (in quota Fratelli d’Italia), che sul tema ha protocollato un’interpellanza nella quale denuncia "l’apprensione delle famiglie per le condizioni deficitarie delle scuole e la messa in sicurezza delle stesse", ricordando come "la quasi totalità degli interventi da effettuare è già stata messa a bilancio". Brogi in particolare rivolge le sue attenzioni sulla "manutenzione straordinaria del plesso scolastico Albertazzi-Pizzigotti, che è una responsabilità primaria, un dovere istituzionale. Purtroppo da molto tempo vediamo che questa responsabilità viene ignorata. Sia la passata che l’attuale amministrazione hanno più volte promesso investimenti e interventi per migliorare le infrastrutture scolastiche, ma quelle promesse sono rimaste sulla carta o a bilancio, mentre gli edifici continuano a deteriorarsi".

L’elenco delle problematiche che affliggono gli edifici è lunga. "Crolli di soffitti, infiltrazioni d’acqua, adeguamento sismico, impianti elettrici obsoleti: sono alcuni dei segni evidenti di una mancata cura e attenzione. Non si tratta solo di un problema estetico o di comodità. Si tratta della sicurezza dei nostri figli, del personale scolastico, di tutti coloro che ogni giorno vivono queste strutture". Riferendosi al plesso scolastico di via Tosi, che è stato previsto che debba ospitare gli alunni durante i lavori alle Pizzigotti, Brogi chiede di sapere se "il sito è pronto per ospitare gli studenti delle Pizzigotti-Albertazzi", ipotesi che, senza bisogno di attendere risposta, il consigliere però esclude: "A quanto ci risulta, non è affatto pronto, e allora ci chiediamo perché l’amministrazione comunale non ha agito, e perché non ha destinato risorse sufficienti alla manutenzione straordinaria delle scuole? Ci sembra evidente che altre questioni abbiano ottenuto maggiore attenzione da parte della Giunta, mentre la scuola, il luogo in cui si formano i cittadini di domani, è stata trascurata. Le risorse ci sono, ma vengono spesso spese in maniera inefficiente o, peggio, indirizzate altrove". Brogi chiude l’interpellanza chiedendo appunto di conoscere quali siano "le tempistiche di sistemazione degli edifici scolastici".

Claudio Bolognesi