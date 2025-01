Scuole superiori al freddo, proteste a Rambaldi e Scarabelli: “Così non si fa lezione”

Imola, 16 gennaio 2024 – Problemi di riscaldamento delle scuole superiori imolesi. Guasti e malfunzionamenti affliggono, ormai da qualche tempo, gli impianti dell’istituto agrario Scarabelli (aule e laboratori) e alcune classi del liceo classico Rambaldi. Stufi di dover far lezione con il cappotto, soprattutto nei giorni fin qui più freddi dell’anno scolastico, gli studenti hanno inscenato ieri mattina una doppia protesta. Presidio in via Ascari, dove i ragazzi e le ragazze hanno mostrato cartelli tipo ‘Abbiamo freddo’, ‘Alzate il riscaldamento’ e ‘Con 15 gradi noi non facciamo lezione’; uno striscione con scritto ‘Studiare al caldo è un diritto, non un privilegio’ è spuntato invece in via Garibaldi.

Gli alunni hanno ricevuto rassicurazioni dai rispettivi dirigenti scolastici, che hanno spiegato loro di confidare in una pronta risoluzione del problema. Anche il sindaco Marco Panieri, numero due della Città metropolitana di Bologna (ente dal quale dipendono le scuole superiori della provincia), si è mosso per accelerare le operazioni da parte dei tecnici di Palazzo Malvezzi.

Nel frattempo, le forze politiche di opposizione incalzano l’amministrazione. “Per fortuna il personale scolastico ha tentato di mettere in atto sinora quanto in suo potere per ridurre l’impatto di queste situazioni, ma il disagio per gli studenti è veramente troppo e non se ne può più – protesta Nicolas Vacchi, capogruppo metropolitano di Fratelli d’Italia –. Se non vedremo azioni risolutive in tempi brevi, ci vedremo costretti a integrare le richieste negli atti di sindacato ispettivo che già avevamo depositato, per fare chiarezza sulla gestione di un servizio nell’interesse degli studenti e dei lavoratori del comparto scuola”.

Gli striscioni degli studenti che hanno inscenato una doppia protesta

In casa Lega, critiche anche dal consigliere comunale imolese Daniele Marchetti e dal consigliere metropolitano Mattia Polazzi. “È inaccettabile che gli studenti siano costretti a studiare in condizioni di disagio termico – attacca Marchetti –. Ci impegniamo a riportare immediatamente questa problematica nelle sedi istituzionali competenti. È doveroso garantire ai nostri ragazzi condizioni dignitose per lo studio”.

E Polazzi: “La Città metropolitana deve assicurare che i servizi fondamentali, come il riscaldamento scolastico, funzionino regolarmente. Non è tollerabile che le segnalazioni dei dirigenti scolastici restino inascoltate o che le risposte siano tardive. Solleciteremo immediatamente una verifica e un intervento risolutivo”.

Secondo i due esponenti del Carroccio, “non è solo una questione tecnica, ma un problema di diritto allo studio che – concludono Marchetti e Polazzi – merita la massima attenzione da parte delle istituzioni”.