Se la bolletta si abbatte sull’ombrellone

Estate modello Fedez. C’è chi la vede nerissima. Colpa del caro bollette, sostiene il sindaco di Rimini, che ieri ha pungolato il governo affinché vari "misure straordinarie" per abbassare i costi di gas e luce. "Senza soldi non si va in vacanza", scrive Sadegholvaad. Le aziende arrancano, le famiglie soffrono. La crisi, è il ragionamento, si farà sentire sotto l’ombrellone. Siamo solo a febbraio, tradizionalmente riservato alle canzonette, ma i segnali fanno pensare a una marcia funebre. La Regione vede ‘rosa’, ma una notte non basta. Servono promozione mirata, rotte aeree, la rottamazione dei catorci turistici. L’Amarcord lasciamolo cantare a Sanremo. E’ ora di ‘Volare’.