Se l’alluvione non è un evento naturale

Marco Signorini

Informazioni chiare da parte delle istituzioni e interventi immediati. È quello che chiedono i cittadini su cui si è abbattuta la violenza dell’alluvione. Famiglie che lavorano da giorni per liberare le proprie case dal fango e che si preparano a mettere mano al portafogli per riacquistare elettrodomestici e mobili andati perduti. Proprio per questo non si possono attendere mesi e mesi per i ristori o per ottenere la sospensione dei pagamenti prevista dal recente decreto del governo. Tante sono le telefonate in redazione da parte di cittadini che ci chiedono informazioni sulle modalità di sospensione di bollette e su quali sono effettivamente le tasse da non pagare.