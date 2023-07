Se le monoposto vanno in vetrina ’Amoor’ sul gradino più alto del podio

È il negozio di abbigliamento ‘Amoor’ (via Emilia, 253) a vincere la terza edizione del concorso ‘Formula 1 in vetrina’, organizzato dal Comune nella settimana del Gran premio annullato causa maltempo. Al secondo posto si è classificata la Cartolibreria Marondoli (via Emilia, 90) e al terzo posto l’Enoteca Mattei (via Manin, 12).

La premiazione è avvenuta ieri mattina, con il sindaco Marco Panieri e l’assessore alle Attività produttive, Pierangelo Raffini, che si sono recati nelle attività classificata ai primi tre posti, per premiare personalmente i titolari. Causa l’annullamento del Gran premio, la premiazione del concorso, prevista inizialmente il giovedì prima della gara, è stata infatti posticipata a ieri. Alla vetrina prima classificata è andato un premio in denaro pari a 500 euro; alla seconda classificata 300 euro e alla terza classificata 200 euro. Sedici le attività in gara (erano state 13 lo scorso anno).

"Il concorso delle vetrine nei negozi è uno dei tanti modi con cui il Comune porta in tutto il territorio gli eventi che si svolgono in autodromo – commenta il sindaco Panieri –. È un tassello importante della nuova strategia congiunta tra il circuito e la città, che chiama in gioco l’entusiasmo e la passione di tanti operatori economici, fra i quali i commercianti e i gestori di locali, per una città più coinvolgente e più unita ai numerosi eventi che si svolgono. Insieme all’assessore Raffini, abbiamo salutato e ringraziato di persona gli operatori economici premiati che hanno aderito. Ovviamente l’idea ha bisogno di valorizzare sempre di più la partecipazione di tutte le realtà per concretizzare una sempre più forte connessione fra luoghi ed eventi. Siamo soddisfatti del riscontro e abbiamo voluto replicarla in occasione della Superbike".

Da parte sua, l’assessore Raffini, difende la scelta di portare a termine il concorso. "Penso sia stato giusto premiare le migliori vetrine nonostante l’annullamento della gara, perché abbiamo riconosciuto l’impegno delle numerose attività commerciali che si sono attivate, raggiungendo ottimi livelli. Il mio auspicio è che anche per la Superbike ci possa essere questo impegno".