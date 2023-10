Se servono i social per ricostruire

di Patrick Colgan

Dopo il successo del video, uno studioso di sociologia della comunicazione spiegò al nostro giornale che questo tipo di video coinvolge i sentimenti, portando a immedesimarci in quello che vediamo. Per questo sono efficaci. Bravi i cittadini che, per disperazione, hanno tentato questa strada. Tante altre attività, imprese, cittadini, hanno ottenuto, in modo simile, più aiuti attraverso donazioni o crowdfunding su internet che in ristori, interventi, aiuti dalle istituzioni. Ma davvero serve questo per abbreviare i tempi, per ottenere qualcosa dalle istituzioni? Serve questo per rendersi conto che il tempo è già scaduto e che c’è un pezzo di Paese dove persone che hanno perso le case, dove ci sono strade interrotte, aziende agricole o terreni ancora irraggiungibili? Bisogna agire subito, a tutti i livelli, da quello locale a quello nazionale. Senza dover aspettare il prossimo video virale e un’altra ondata di emozione. Se servono, ben vengano. Ma non può funzionare così.