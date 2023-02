Segnali buoni, ma insufficienti a cambiare rotta

Luca

Palladino*

Ad un mese circa dalla chiusura dei saldi 2023, sebbene non sia possibile fare un bilancio definitivo, le imprese segnalano un andamento in chiaroscuro. Se per alcune si conferma un dato delle vendite a livello del 2022, per altre il trend è moderatamente più positivo. Dopo una prima fase vivace, che ha evidenziato flussi di vendite considerevoli, abbiamo assistito a un progressivo rallentamento nelle settimane successive. Andrà verificato se le ragioni sono di tipo fisiologico, vista l’intensità delle prime settimane e l’attesa dei consumatori degli ultimi giorni di offerte, oppure il segno di un rallentamento generalizzato che porterà il bilancio 2023 al di sotto dei valori dell’anno precedente. Ad oggi si prospetta una sostanziale sovrapposizione con i valori dei saldi invernali 2022, lontani comunque dai numeri del periodo pre-Covid, e dove i timidi segnali positivi che si intravedono non sono sufficienti a dare quella boccata di ossigeno che servirebbe alle attività costrette a fare i conti anche con il caro bollette di luce e gas. E’ infatti l’inflazione e la conseguente riduzione del potere d’acquisto, la principale causa del rallentamento dei consumi, che non riguarda solo il periodo dei saldi, un elemento da vigilare e contrastare nelle future iniziative dei decisori politici. Una inversione di tendenza potrebbe essere rappresentata dalla sensibile riduzione delle tariffe di luce e gas, come ipotizzato dal ministro Giorgetti, che unita a misure per detassare gli aumenti contributivi favorirebbe una spinta ai salari limitati dall’inflazione energetica. Occorre anche, a mio parere, fare una valutazione su come aggiornare lo strumento delle vendite promozionali in funzione di abitudini e stagionalità che nel tempo sono cambiate, nell’ottica di favorire i commercianti e le esigenze della clientela.

*presidente Cna Imola