"Segretario comunale e del Pd. Il sindaco faccia chiarezza"

Opposizione critca sulla scelta del nuovo segretario del Pd: "Apprendiamo della elezione a segretario del Pd di Borgo Tossignano di Nicolò Andreani – affermano il consigliere Ilyan Dosi e il capogruppo imolese di FdI, Andrea Vacchi –. Andreani è anche in forze all’ufficio della segreteria generale del Comune. È un dato di fatto che da oggi ogni consigliere comunale eletto in comune a Borgo qualora volesse depositare istanze, atti di sindacato ispettivo, mozioni dal contenuto politico-amministrativo, deve praticamente mettere a conoscenza la segreteria del Pd oltre che (come sarebbe normale) la segreteria comunale, dove però il funzionario addetto, almeno fino ad oggi, ci risulta essere Andreani. Ci chiediamo che giudizio dia il sindaco Ghini di questa situazione politicamente inopportuna". I consigliere concludono: "Posto che bisogna fare opportuna distinzione fra le sedi politiche e le sedi istituzionali, ricordiamo al Pd che il Comune di Borgo Tossignano è di tutti i cittadini. Chiediamo chiarezza".