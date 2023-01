Sei ‘Autori in biblioteca’, si comincia con la Shoah

Torna con sei nuovi incontri la rassegna “Autori in biblioteca” alla Biblioteca comunale di Castel San Pietro Terme in via Marconi 29. Si comincia domani alle 18 con un incontro dedicato al Giorno della Memoria. L’autore Gabriele Rubini (foto) presenterà il suo libro ‘Attraverso il fuoco’, Nardini, 2022. dialogando con Roberto Matatia. "Italia, Inghilterra, America, Francia, Russia. Storie di famiglie ebree, che si intrecciano fra queste nazioni alla vigilia e durante l’intero primo conflitto mondiale. C’è chi parte e chi resta. Ma ognuno combatte, perché la guerra non è solo una faccenda di trincee. Attraverso il fuoco è un romanzo di grande rigore storico, il romanzo di un popolo, quello ebraico, dei suoi personaggi, perfettamente calati nel contesto, con il fluire delle loro emozioni: forza e fragilità".

La rassegna continuerà mercoledì 1 febbraio alle 17 con Fabrizio Pasi che presenterà il suo romanzo ‘L’anno dei mondiali di Spagna’, Albatros 2018; lunedì 6 alle 18 Benedetta Landi presenterà il suo saggio ‘Il legame nonni-nipoti. Come cambiano le dinamiche relazionali nella fase dell’emerging adulthood’, Erickson, 2020; lunedì 13 alle 18 sarà la volta di Francesca Zanotti e della sua raccolta di racconti ‘La tenacia del papavero’, Scatole Parlanti 2022; venerdì 24 alle 21 Massimo Giovanardi presenterà insieme a Davide Di Iorio il suo ultimo saggio ‘Destinations. Canzoni per la gestione del territorio e del turismo’, Mimesis eterotopie, 2022; infine giovedì 9 marzo alle 20,30 Federica Montevecchi, dialogando con Sara Rouibi e Cristina Portale, presenterà il suo saggio ‘Frammenti di futuro. Ricordi di donne e uomini del Novecento’, Pendragon, 2023.