Sei giorni di eventi dedicati a Calvino nel centenario della nascita

Imola dedica sei giorni a Italo Calvino. Dal 2 al 7 maggio serie di eventi ed iniziative sullo scrittore di cui ricorre il centenario della nascita. Incontri, laboratori per ragazzi, letture, spettacoli, fino alla conclusione con le Conversazioni calviniane ideate da Andrea Pagani, direttore artistico del festival calviniano. Tra i momenti salienti, si segnalano il 4 maggio alle 18 in biblioteca Mario Barenghi dell’università Milano Bicocca su Calvino e la Resistenza. Il 6 maggio nella sala Bcc Alberto Bertoni dell’Alma Mater parlerà di ‘Italo Calvino editor, critico e scrittore’. Il 6 e il 7 le Conversazioni calviniane di Andrea Pagani: sei relatori (docenti universitari e scrittori) si interrogheranno sui celebri ‘sei memo’ per il Terzo millennio delle Lezioni americane. In chiusura, Stefano Brugnolo dell’università di Pisa interverà su ‘Calvino oggi’. Non mancherà il teatro: martedì 2 maggio alle 18 nella sala San Francesco viaggio tra pagine e suggestioni con Alessia Canducci, Alfonso Cuccurullo e Federico Squassabia. Le scuole daranno vita a performance teatrali, musicali e flashmob lungo le vie del centro cittadino.

Nel dettaglio, il programma propone il 2 maggio alle 10.30 in biblioteca a Sesto ‘Le fiabe italoane di Italo Calvino’, per le elementari; alle 16.30 a Ponticelli ‘Marionette da fiaba’. Alle 18 nella sala San Francesco lo spettacolo teatrale cui si è accennato in precedenza. Il 3 maggio i ragazzi del liceo classico presenteranno in biblioteca una rilettura dell’opera dello scrittore; alle 18 nell’aula magna dell’Alberghetti performance letteraria degli studenti. Il giorno seguente flash mob in centro, letture per le medie in biblioteca a Sesto e laboratorio nella biblioteca Pippi Calzelunghe. Il 5 a Sasso Morelli in biblioteca ‘La città ideale’ con materiale di riciclo; il 6 ricca serie di iniziative, dalle 10 alle 21. Domenica 7 si chiude alle 11 nei Giardini San Domenico con l’Ippogrifo che proporrà una performance libera tra libri, musica e danza. Il programma completo è sul sito della Bim.