Sei parcheggi per il Wec. Nessun ritocco alle tariffe. Ecco il piano della sosta

Il parcheggio di via Graziadei, ma anche gli spazi di sosta lungo gli assi stradali delle vie Tabanelli (semicarreggiata Est dal chiosco Strike a via Guicciardini) e Guicciardini. E poi il parcheggio ‘Il Meleto’ di via Tiro a Segno, un altro di fianco al complesso Sante Zennaro e infine quello dedicato alle Vittime dei Lager Nazisti, all’Osservanza. Eccole le sei aree di sosta, a ridosso del circuito, destinate al parcheggio di auto, moto e degli altri mezzi a motore durante il fine settimana del Wec (18-20 aprile). Si tratta di spazi in cui verranno applicate le tariffe speciali, quelle da grande evento; ma non gli importi massimi che, dopo il ritocco voluto dalla Giunta lo scorso anno, hanno caratterizzato invece le zone più a ridosso dell’Autodromo per il Gran premio di Formula 1 del 2024. Gli autobus normali pagheranno infatti 60 euro al giorno, quelli fino a 16 posti 20 euro, le auto fino a nove posti 15 euro, le moto 7 euro, camper 22 euro. Questi ultimi potranno sostare in qualunque parcheggio allestito, ma senza fare manovre di campeggio (dormire all’interno è consentito ma senza aprire il tendalino, posizionare tavoli in esterno…); si rischiano multe salate. Non verranno attivati campeggi temporanei, a differenza di quanto accadrà per la F1.

In pratica, per il Wec, prezzi congelati rispetto all’edizione 2024 dell’evento, quando in città si registrarono oltre 73mila presenze complessive nei tre giorni. Come andrà quest’anno? Dati ufficiali sull’andamento della prevendita non ce ne sono, ma la storica tripletta della Ferrari nella prima tappa del Mondiale, in Qatar, potrebbero spingere la richiesta anche per la ‘6 Ore di Imola’. Come già accaduto per il 2024, anche quest’anno i biglietti danno accesso a tutte le tribune fisse e i posti non sono numerati. I prezzi, in questa fase di prevendita attiva fino al 13 aprile, vanno dai 29 euro del venerdì ai 52 euro della domenica. Ci sono poi le riduzioni bambini, ragazzi e over 65, nonché il supplementi paddock e pit-walk. Disponibili anche abbonamenti e pacchetti hospitality, con i prezzi che in quest’ultimo caso possono lievitare fino a 839 euro per un fine settimana a cinque stelle.

La griglia di partenza vedrà schierate le principali case automobilistiche tra cui Ferrari, Porsche, Cadillac, Toyota, Alpine, Peugeot e Bmw, pronte a sfidarsi in una gara ricca di adrenalina e sorpassi mozzafiato. A rendere ancora più emozionante questa edizione, saranno il debutto della Aston Martin nella categoria Hypercar e della Mercedes Amg nella classe Lmgt3, che porteranno nuove sfide e sempre maggiore competitività in pista.

Nel 2024, il fine settimana del Mondiale Endurance venne accompagnato da tante iniziative in centro storico che, in linea di massima, dovrebbero essere ripetute anche quest’anno. C’è curiosità anche per sapere se, come accaduto dodici mesi fa, alle spalle delle tribune centrali in via Malsicura verrà allestita la Fan zone con tanto di ruota panoramica che poi verrà riproposta, in versione ancora più ricca, in occasione del ritorno della Formula 1 in riva al Santerno. A proposito di F1, anche quest’anno nel Wec (confermato a Imola fino al 2028) sono impegnati tanti piloti protagonisti Circus qualche anno addietro. Tra questi, da ricordare il giapponese Kamui Kobayashi, l’olandese Nyck de Vries, il britannico Jenson Button (campione del mondo nel 2009), il danese Kevin Magnussen, il tedesco Mick Schumacher (figlio di Michael), il polacco Robert Kubica e l’italiano Antonio Giovinazzi. Sono tutti al volante delle hypercar mentre, nella Classe Lmgt3, si vedrà anche quest’anno il sempre amatissimo Valentino Rossi.