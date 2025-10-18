Sei scuole a rischio accorpamento. Cgil: "Così il personale è in pericolo. Serve subito un tavolo per parlarne"

Sei scuole rischiano di essere accorpate tra Budrio, Zola Predosa e Castel San Pietro Terme. Interessati dalla riforma sarebbero i tre istituti comprensivi e le tre direzioni didattiche dei comuni indicati. Potrebbero subire una riorganizzazione con l’accorpamento in tre unici istituti comprensivi di grandi dimensioni, secondo quanto appreso da Flc Cgil. L’ipotesi ha immediatamente messo in allarme il sindacato.

"Abbiamo delle preoccupazioni ragionevoli che vogliamo far emergere – riferisce Monica Ottaviani, segretaria generale Flc Cgil Emilia-Romagna –. Prima di discutere di ipotesi del genere bisogna procedere con l’apertura di un dibattito con le scuole autonome e con i sindacati, cosa che non è stata fatta. Un accorpamento di questo tipo presenterebbe due problematiche enormi: istituti grandissimi, anche da 1.800 studenti, e un taglio netto del personale".

Ciascuno degli istituti dei tre comuni interessati include al suo interno diversi gradi d’istruzione, partendo dalle scuole dell’infanzia, passando per le primarie fino ad arrivare a quelle di secondo grado. Secondo Flc Cgil, queste autonomie sarebbero normodimensionate e capaci di rispondere alle esigenze organizzative, considerando il rapporto spazio-alunni e la norma nazionale di 900-1.000 studenti per istituto. La creazione di tre grandi istituti unici potrebbe significare realtà che andrebbero dai 1.600 ai 1.800 alunni ciascuno, "in cui governabilità, organizzazione interna e progetto formativo e didattico sarebbero fortemente compromessi", prosegue il sindacato in una nota.

Come conseguenza al dimensionamento, arriverebbe anche una contrazione di posti di lavoro. "Rimaniamo contrari a una soluzione di questo tipo – sottolinea Davide Baroncini, segretario generale Flc Cgil Imola –. Tempo fa il ministro Giuseppe Valditara aveva già tentato di ridurre il perimetro pubblico del paese attraverso tagli e dimensionamenti e la Regione Emilia-Romagna si era già opposta. Questo tipo di decisioni vanno prese ragionando con tutti gli organismi coinvolti e chiediamo perciò la convocazione di un tavolo urgente. Aspettiamo anche una presa di posizione dalle amministrazioni contattate".