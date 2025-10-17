Seimila pazienti aiutati in 25 anni . Ecco la ‘ricetta’ di Montecatone

Restituire autonomia, dignità e quotidianità a chi ha subito una lesione midollare o una grave cerebrolesione acquisita: è questa la missione della ‘Terapia occupazionale’, che all’Istituto di Montecatone accompagna i pazienti dal 2001 e si prepara a festeggiare, nel 2026, il traguardo dei 25 anni di attività.

La ‘Terapia occupazionale’, della quale il 27 ottobre si celebra la Giornata mondiale, è un intervento sanitario che aiuta la persona a riconquistare autonomia nelle attività quotidiane – vestirsi, cucinare, muoversi, lavorare, comunicare – attraverso attività mirate, strategie personalizzate e ausili tecnologici o ambientali. Non si tratta solo di recuperare abilità motorie, ma di riprendere un ruolo attivo nella vita familiare e sociale, costruendo una nuova normalità dopo un trauma. A Montecatone il servizio conta oggi nove terapisti, un infermiere e un coordinatore e comprende anche il Servizio ausili, la Riabilitazione tramite il Gesto sportivo e il Percorso patente. Dal 2001 sono oltre seimila i pazienti trattati, con una presa in carico precoce che inizia già nei primi giorni di ricovero e prosegue in stretta sinergia con medici, fisioterapisti e infermieri. Le attività si svolgono in spazi diversi: dalle stanze di degenza alla cucina adattata, dalle postazioni informatiche al giardino riabilitativo, fino agli impianti sportivi cittadini. Frequenti anche le uscite riabilitative, che permettono di verificare i progressi del paziente nella vita reale, allenando abilità pratiche e sociali.

"La forza della ‘Terapia occupazionale’ – spiega Roberta Vannini, coordinatrice del servizio – è quella di mettere al centro la persona, con i suoi valori e i suoi interessi, proiettandola oltre l’ospedale verso la vita reale".

"Dopo quasi un quarto di secolo – aggiunge Vannini – la ‘Terapia occupazionale’ è diventata un pilastro del modello riabilitativo di Montecatone: abbiamo aiutato migliaia di persone a recuperare competenze e dignità di vita". Un percorso che per il commissario straordinario Mario Tubertini "sarà occasione non solo di bilancio, ma anche di rilancio, nella convinzione che autonomia e inclusione resteranno i cardini di un servizio che ha fatto scuola a livello nazionale".