Selezione Albana Dei in Enoteca. Si svelano le etichette di qualità

Doppia tappa nell’imolese per l’edizione 2023 della selezione enologica Albana Dèi. L’appuntamento, nato da un’idea di Carlo Catani e Andrea Spada con la promozione ed il coordinamento del Consorzio Vini di Romagna, approderà all’Enoteca Regionale dell’Emilia-Romagna con sede nella Rocca di Dozza il 5 novembre dalle 14.30 alle 18.30. Bis in agenda il 12 all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola dalle 17 alle 22. Presente, in entrambe le location, un banco d’assaggio per dar modo al pubblico di degustare e apprezzare i sette vini finalisti dell’Albana Dèi, tutti rigorosamente Romagna Albana Docg Secco. Da una parte ci sono le nuove annate di quelle cantine vitivinicole del territorio già apprezzate, e in alcuni casi anche premiate, in passato. Dall’altro, spazio ad alcuni nettari d’uva all’esordio assoluto nel format. Per quanto riguarda l’area imolese riflettori puntati sul Codronchio 2021 della Fattoria Monticino Rosso, il G.G.G. 2021 di Giovannini, Vigna Rocca 2022 e Vitalba 2022 della cantina Tre Monti. I vini finalisti sono stati selezionati ‘alla cieca’ a fine settembre da una giuria tecnica composta da critici delle principali guide specializzate e sommelier. Il responso definirà l’assegnazione del premio ai migliori Romagna Albana Docg in versione secco. Il giudizio del pubblico poi, chiamato ad assaggiare e votare le etichette selezionate, contribuirà a conferire l’attestato ‘L’Indigeno del Cuore – premio Valter Dal Pane’ al miglior vino da uve Albana in versione secco. Le premiazioni avverranno nel mese di dicembre. "L’evento, arrivato all’XI edizione, è finalizzato a portare la massima attenzione ad un vitigno straordinario e solo romagnolo – sottolinea Roberto Monti, presidente del Consorzio Vini di Romagna –. Grappoli dai quali si originano vini di grande personalità che meritano di essere conosciuti".

Mattia Grandi