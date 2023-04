Semafori, parte la rivoluzione

È ormai pronta a partire l’attesa rivoluzione in materia di semafori cittadini. Nel giro di pochi giorni, Area Blu completerà infatti la sostituzione dei vecchi impianti del ‘Rosso stop’ con apparecchiature di ultima generazione, dotate di un radar in grado di individuare i veicoli che attraversano i principali incroci del centro abitato anche quando non sarebbe consentito. Si tratta di telecamere ‘a palo’, in grado di far scattare le multe anche nelle ore serali e notturne al contrario degli attuali occhi elettronici all’interno di armadi blindati.

L’intervento riguarda, come ormai noto, nove postazioni semaforiche lungo alcune tra le più importanti vie imolesi. Nello specifico, si tratta di quelle agli incroci Pisacane-Santerno (entrambe le direzioni); Emilia-Gualandi (direzione Forlì); Marconi -Pambera (entrambe le direzioni); Resistenza-Campanella (direzione Bologna); D’Agostino-D’Acquisto (direzione Ferrara). Poi ci sono i due impianti per rilevare le infrazioni installati ex novo all’incrocio Marconi-Vittorio Veneto (entrambe le direzioni). L’investimento per questi lavori, comprensivi di installazione e manutenzione per quattro anni, prevede un importo complessivo di circa 200mila euro a carico di Area Blu.