Semina il caos e picchia i carabinieri

Danni alle auto in sosta, lancio di bottiglie per strada e poi il delirio, proseguito negli ambulatori del 118, messi a soqquadro. A porre fine a una serata di ordinaria follia a Borgo ci hanno pensato i carabinieri della compagnia di Imola, intervenuti l’altra sera dopo le segnalazioni di alcuni residenti Un ragazzo, in evidente stato di alterazione, stava danneggiando le auto in sosta oltre a intralciare la circolazione, rompendo a terra delle bottiglie di vetro.

I militari lo hanno trovato davanti a supermercato, mentre lanciava cassette di frutta. Il 27enne, alla vista dei militari, ha iniziato subito ad inveire contro di loro, cercando in tutti i modi di opporsi al controllo. I carabinieri lo hanno poi immobilizzato, nell’attesa dei sanitari del 118.

L’uomo nel frattempo però ha continuato a ribellarsi, causando una contusione a uno dei militari. M non è tutto, il 27enne, trasportato al pronto soccorso, ha continuato ad agitarsi, prendendo a calci le sedie presenti nell’ambulatorio e a prendersela con i sanitari, nel tentativo di lasciare l’ospedale.

Dopo il processo in direttissima, l’arresto dell’uomo è stato convalidato con obbligo di firma alla stazione dei carabinieri.