Semina il panico in piazza Giovane denunciato

Prima ha spaventato la folla a bordo del suo furgone, poi ha provato a scappare abbandonando il veicolo poco dopo. È stato però rintracciato dai carabinieri, che lo hanno denunciato e multato. E gli hanno sospeso la patente. Serata movimentata, con protagonista un 30enne ferrarese, quella di mercoledì a Borgo Tossignano.

In piazza dell’Unità c’è la seduta plenaria dei Consigli comunali della Vallata del Santerno. Attorno alle 21.45, l’attenzione di tutti viene richiamata dalle accelerazioni e dalle sgommate di un furgone che si avvicina a tutta velocità alle sbarre anti-terrorismo previste in occasioni simili.

Alla vista dei carabinieri, intervenuti a protezione dei presenti, il conducente del furgone fugge. E viene inseguito sulla Montanara. Incapace di seminare i militari dell’Arma, scende dal mezzo che abbandona sulla carreggiata. E fugge per i campi.

Ispezionato dai carabinieri, il veicolo, un Peugeot Boxer, risulta intestato a una 61enne ferrarese la quale, contattata dai militari, riferisce che il mezzo è in uso al figlio 30enne, anche lui residente nel Ferrarese. Dentro il furgone i carabinieri trovano una maschera in lattice di Joker, uno smartphone e una borsa da lavoro con attrezzi da scasso.

Verso mezzanotte, i carabinieri della centrale operativa di Imola ricevono la telefonata di un 72enne italiano, residente a Borgo Tossignano, che riferisce di aver aiutato un giovane seminudo che poco prima gli aveva suonato al citofono per chiedere aiuto, a seguito del furto del proprio furgone avvenuto nei pressi del fiume Santerno, in cui si era recato per farsi un bagno.

All’arrivo dei carabinieri della stazione di Fontanelice, però, si scopre che quel giovane ‘derubato’ è il 30enne ferrarese che i militari stavano cercando, il quale aveva simulato il furto del furgone per evitare di assumersi la responsabilità di quello che aveva fatto un paio d’ore prima in piazza. È un carabiniere a riconoscere il 30enne nel conducente materiale del furgone al momento dei fatti. Il giovane viene denunciato per simulazione di reato, resistenza a un pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso. Inoltre, il 30enne viene multato per le infrazioni al Codice della strada: rumori molesti durante la circolazione, circolazione a velocità non commisurata alle situazioni ambientali, inottemperanza all’alt e circolazione contromano in curve, dossi o con limitata visibilità. La patente di guida gli viene ritirata.