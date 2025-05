Sempre più bambini alle Terme. Boom di ingressi nel 2024: +27%

Sempre più bambini alle Terme di Castel San Pietro che consolida anche la presenza di clientela in arrivo dal circondario imolese e dal capoluogo regionale. È stato approvato nei giorni scorsi il bilancio dello stabilimento termale castellano, con numeri che certificano una crescita costante e incoraggiante anche in ottica futura.

Il bilancio 2024 riporta un incremento del 6% del fatturato, con 11.389 persone che complessivamente si sono recate lo scorso anno in viale Terme, delle quali 7.151 per le cure termali (un 8% in più rispetto alle presenze del 2023), mentre poliambulatorio e visite specialistiche commissionate da Asl hanno portato nello stabilimento accanto al Sillaro 4.238 persone. Se il dato interessante è che sul totale di clienti arrivati per cure e visite il 56% è costituito da un pubblico femminile, anche sulle età emergono elementi importanti come, in primo luogo, il recupero della clientela pediatrica (che cura e previene malattie delle orecchie, della gola e del naso), che ha avuto nel 2024 un vero e proprio boom certificato dal +27%. "Più Terme e meno assenze a scuola", l’efficace traduzione ironica ma neppure troppo di Stefano Iseppi, confermato amministratore delegato di Terme di Castel San Pietro Spa. Dai dati del bilancio emerge anche un altro interessante. Le fasce centrali della clientela (21-45 e 46-60 anni) sono quelle che rispetto al 2023 sono cresciute meno, mentre gli over 60 hanno fatto segnare l’anno passato un +7%. Riguardo alla provenienza geografica della clientela, il circondario imolese fa segnare una netta crescita (+9%), con la vicina e popolosa Imola che ha portato in viale Terme nel 2024 ben il 15% in più dei clienti rispetto al 2023. Crescono, poi, gli arrivi da Bologna, con segno positivo del 5% da un anno all’altro.

Nel corso dell’approvazione del bilancio, al quale ha partecipato anche la sindaca Francesca Marchetti in rappresentanza del comune storicamente socio delle Terme, è stato rinnovato anche il cda della Spa, con conferma del presidente Corrado Zaccaria, del consigliere Renato Alberici e di Stefano Iseppi come amministratore delegato. Confermato, poi, il potenziamento del poliambulatorio con l’arrivo da questo mese del dottor Stefano Pancaldi (ex dipartimento cardiologico del Policlinico Sant’Orsola) che svolgerà la funzione sia di cardiologo che di medico dello sport.

Claudio Bolognesi