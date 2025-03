"Sempre più dura per le botteghe"

"Qui in paese ci sono poche attività rimaste, che vanno avanti con tanta fatica. E questo rischia di deprimere il paese". Queste le parole di Novella Buganè, titolare della ’Lavanderia del Borgo’. L’imprenditrice fa luce sulle difficoltà di avere un negozio in un paese con pochi abitanti. "Sta diventando complicato tutto, con i costi e con la gestione delle risorse – spiega amareggiata la cittadina –, in generale c’è della crisi per tutti. Inoltre, purtroppo, dei furti in giro ci sono. Ma questo è perché ci sono persone in difficoltà che in qualche modo devono sopravvivere, e queste sono cose che si verificano" conclude.