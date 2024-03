Sempre più hacker in agguato sul web. Difendere i dati sensibili è sempre più complesso

Ormai gli smartphone fanno parte della quotidianità e ci consentono di fare molte cose: informarsi, giocare, fare acquisti. Ma possiamo fidarci delle app che utilizziamo e dei siti che visitiamo? Alcuni di questi, anche se sembrano ‘’innocui’’, non lo sono affatto dato che spesso chiedono di inserire i propri dati personali come nome, indirizzo e numero della carta di credito. I criminali, detti "hacker", sono esperti di informatica e programmazione e, decifrando codici, rubano o "comprano" i dati dagli account online per commettere furti di identità, ad esempio utilizzando la carta di credito della vittima o chiedendo prestiti a loro nome. Ma non solo: gli hacker possono spacciarsi per qualcuno con lo scopo di fare acquisti, o fare chiamate in cui offrono qualcosa solo per truffare. Per difendersi da queste truffe si possono utilizzare sistemi informatici come le VPN, oppure si può fare affidamento su "hacker" al servizio della giustizia, cioè che lavorano per la Polizia, con lo scopo di combattere le loro controparti criminali. Temo proprio che dovremo abituarci a questo nuovo genere di furti.

Stella Buriani, 1MA