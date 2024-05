Senna e Ratzenberger. Piloti in pista per il ricordo

Formula 1 unita nel ricordo di Ayrton Senna e Roland Ratzenberger. A 30 anni dal fine settimana più nero del Circus, e dell’Autodromo di Imola, gli attuali protagonisti del Mondiale hanno onorato la memoria dei due piloti scomparsi durante il Gran premio di San Marino del 1994. A organizzare il tutto, l’ex ferrarista Sebastian Vettel. Il quattro volte campione del mondo ha invitato quelli che fino a un paio di anni fa erano i suoi colleghi sulla griglia di partenza per una corsa in pista. Max Verstappen, Charles Leclerc, Lewis Hamilton e gli altri si sono incontrati sulla linea del traguardo dell’Enzo e Dino Ferrari per uno scatto potentissimo: tutti con la maglietta con i colori del Brasile (prodotta dallo stesso Vettel per essere venduta e dare il ricavato in beneficenza) e l’hashtag #Forever. Poi il gruppo si è spostato al monumento dedicato a Senna, nel parco delle Acque minerali, per un minuto di silenzio.

Le iniziative in memoria del campione di San Paolo (al quale Ducati ha dedicato una splendida moto svelata proprio ieri in Autodromo alla presenza di Bianca Senna, nipote di Ayrton, e dei vertici della scuderia di Borgo Panigale nonché dei piloti Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini) proseguiranno nei prossimi giorni. Domenica, prima del semaforo verde, sempre Vettel guiderà una McLaren MP4/8 in pista. Il modello fu guidato da Ayrton nel 1993, la sua ultima stagione con la McLaren prima del passaggio alla Williams. "Avevo solo sette anni quando è avvenuto l’incidente – ricorda Vettel –. Attraverso mio padre ho imparato quanto fosse un grande pilota Ayrton Senna. Era un grande fan di Ayrton e mi ha regalato una bambola ‘Senna’ e una piccola macchinina. Tuttavia, la cosa più vicina ad Ayrton che ho avuto è stata guardare una sessione di prove libere del venerdì dalle tribune di Hockenheim durante il Gran Premio di Germania. Purtroppo non ho mai avuto la possibilità di incontrarlo di persona. Più avanti nella mia carriera agonistica ho imparato molto su di lui dalle persone dentro e intorno al Paddock, dalle loro storie su di lui come persona e come pilota".

E ancora: "Ciò che apprezzai particolarmente di lui, molto più tardi, fu che non solo era uno dei migliori piloti di sempre, ma mostrava anche compassione e sostegno per i problemi sociali e la povertà, spesso difficili, che colpivano il suo Paese d’origine, il Brasile. Questo sostegno continua ancora oggi, 30 anni dopo, grazie alla Fondazione Senna. Questa è l’eredità di un pilota davvero grande ed è per questo che vorrei ricordare Senna con tutti i suoi fan, oggi e per sempre".

Pierre Gasly, della Alpine, correrà il Gp di Imola con un casco speciale dedicato al campione brasiliano.