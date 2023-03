Sensi unici e nuovi divieti Il borgo dei muri dipinti si attrezza per i turisti

Il municipio di Dozza ha emesso un’ordinanza di disciplina della circolazione stradale nel centro storico del borgo. La misura, in vigore fino al prossimo 3 ottobre, ha lo scopo di dare continuità all’impulso attrattivo e turistico del paese dei muri dipinti. Un dato ormai noto a livello nazionale ed internazionale che ben si abbina alla volontà dell’amministrazione di garantire alle attività della zona la massima dinamicità nell’accoglienza dei visitatori. Misure che, in origine, furono concepite per dare slancio all’economia interna dell’abitato nel periodo post pandemico.

Ora, però, la giunta guidata dal sindaco Luca Albertazzi le ha rese strutturali anche in funzione di quello che sarà il ricco calendario di eventi culturali dei prossimi mesi. Tra questi, in atmosfera Gran Premio di Formula 1 ad Imola, c’è anche l’attesissimo ‘Casa Costa – Storia di eroi tra cielo e pista’ con mostra fotografica, documenti, memorabilia e moto per celebrare la motor valley e l’epopea della famiglia Costa. Dalla leggendaria figura di Checco, tra gli ideatori del circuito imolese, ai figli Claudio e Carlo impegnati nel motorsport in campo medico e mediatico.

Una serie di azioni elaborate dopo aver ascoltato e condiviso con commercianti e cittadini il quadro della situazione. Spazio, quindi, all’istituzione del senso unico di marcia sulla Piazza Rocca, da via XX Settembre a vicolo Campeggi ad eccezione dei veicoli di polizia e di soccorso.

Sul fronte zona a traffico limitato, ecco l’estensione di quanto già previsto in passato anche al venerdì dalle 18 alle 24 e in tutte le giornate prefestive dalle 12:30 alle 24. Area pedonale urbana nel borgo storico, con il coinvolgimento delle vie XX Settembre, della Pace, De Amicis, Campeggi e delle seguenti piazze Rocca, Zotti e Carducci, tutti i festivi dalle 12.30 alle 24. Un provvedimento che esclude, però, i residenti muniti di regolare permesso con autorimesse nelle strade segnalate.

Infine, il divieto di transito e di sosta con rimozione in via della Pace ad esclusione degli aventi titolo di accesso all’autorimessa posta al civico 9 con svolta da Via De Amicis.