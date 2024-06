Senso unico sulla Selice. Il sindaco Panieri:: "Lavori importanti, misure inevitabili"

Crescono i disagi per gli automobilisti in transito su via Selice. Anche ieri, come già accaduto mercoledì, si sono registrati rallentamenti e code lungo una delle principali strade di collegamento tra il centro città e l’Autostrada. A pesare è soprattutto l’istituzione del senso unico, in direzione appunto della A14, all’altezza del ponte ferroviario.

"Sono misure inevitabili per gli importanti e lunghi lavori alla rete di teleriscaldamento Hera e, soprattutto, per quelli di manutenzione e riqualificazione del sottovia ferroviario a cura di Rfi – ha ricordato ieri via social il sindaco Marco Panieri –. Due enti ai quali siamo riusciti con un lungo lavoro a far fare contestualmente i lavori, riducendo i disagi ai cittadini".

E ancora: "So quanto siano impattanti i disagi dovuti ai cantieri – ha aggiunto il primo cittadino –, ma la città sta cambiando molto e stiamo realizzando interventi per una quantità di risorse che non si era mai vista (oltre 250 milioni di euro dal 2020 al 2026). Anche la macchina amministrativa è molto affaticata. Spero e credo che questo sforzo condiviso potrà farci trovare, fra qualche mese e fra qualche anno, una città migliore: più sostenibile, più vivibile e più efficiente. Avanti insieme e... un po’ di pazienza!".

Per quanto riguarda i lavori di Rfi, fino al 4 agosto la viabilità sarà garantita a senso unico alternato; dal 5 al 30 agosto, invece, chiusura totale. Venendo invece ai lavori di Hera, sempre da portare avanti nei prossimi due mesi, il cantiere interesserà il tratto di via Selice compreso dall’incrocio con via XXV Aprile a quello con via del Lavoro e una porzione dell’area di parcheggio all’incrocio compreso tra via Selice e via del Lavoro, utilizzata per lo stoccaggio di materiali e attrezzature. Prevista la posa di una doppia condotta della lunghezza di 650 metri, motivo per il quale si renderanno perciò necessarie alcune modifiche alla viabilità.

Detto che sarà sempre garantito il passaggio ai residenti per raggiungere le loro abitazioni, così come il transito dei pedoni e delle bici a mano sul marciapiede da un lato o dall’altro a seconda dell’evoluzione del cantiere, da ieri al 4 agosto via Selice sarà a senso unico direzione autostrada nel tratto tra XXV Aprile e via del Lavoro. Via Poiano e via Treves restano aperte ed è consentita solo la svolta a destra. Il traffico veicolare provenienti da Nord viene deviato in via del Lavoro e via Turati. Dal 5 agosto al 30 agosto via Selice sarà chiusa da via Resistenza a via del Lavoro in entrambe le direzioni. Il traffico veicolare provenienti da Nord sarà deviato in via del Lavoro e via Turati. Il traffico della circonvallazione direzione autostrada sarà deviato sulla via Primo Maggio. Per quanto riguarda i mezzi pesanti superiori a 7,5 tonnellate, per tutto il periodo del cantiere chi arriva da Nord sarà deviato su via Lasie-Primo Maggio; chi arriva dalla circonvallazione sarà deviato su via Primo Maggio-Lasie.