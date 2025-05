Sentieri della memoria, studenti protagonisti

Il programma promosso dal Comune di Castel San Pietro Terme per celebrare dell’80° anniversario della Liberazione d’Italia prosegue con due appuntamenti nella giornata di oggi.

Nel corso della mattinata le classi quinte delle scuole primarie Sassatelli e Serotti parteciperanno al percorso commemorativo “I Sentieri della Memoria”, sui luoghi dei fatti d’armi di Montecalderaro. La sera, dalle 20,30, nella Sala Sassi, il giornalista e scrittore Valerio Varesi presenterà il suo libro “Estella – La vita straordinaria e dimenticata di Teresa Noce”, "il romanzo sulla vita di una donna straordinaria, una femminista ante litteram che ha attraversato controcorrente il Novecento", (Neri-Pozza, 2014).

Ed è in arrivo un weekend intenso di eventi, che prenderà il via venerdì alle 20,30 alla biblioteca comunale, con la conferenza dello storico Rinaldo Falcioni sul tema “I gruppi di combattimento italiani nelle fasi finali della Liberazione”, organizzata dal Gruppo Alpini di Castel San Pietro Terme, e proseguirà con le iniziative di sabato 17 e domenica 18 organizzate in collaborazione con l’Anpd’i. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, consultare il sito e i canali social istituzionali.