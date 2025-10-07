Sentiero sulle orme del Marrone Igp. Natura e sapori per 7 chilometri. Il taglio del nastro sabato mattina

Castel del Rio inaugura il Sentiero del Marrone Igp. Manca sempre meno all’evento di sabato, a partire dalle 9,30, che unisce natura, cultura e sapori per scoprire le radici profonde di uno dei frutti tipici dell’alta vallata del Santerno. Un itinerario ad anello di poco più di sette chilometri da percorrere a piedi tra castagneti secolari, borghi medievali e paesaggi suggestivi al confine tra Toscana e Romagna. L’iniziativa, promossa dal municipio di Castel del Rio con la collaborazione di Stefano Schiassi, It.a.cà – Festival del Turismo Responsabile, Consorzio dei Castanicoltori di Castel del Rio e de ‘Il Regno del Marrone’, nasce per valorizzare la storia, le tradizioni e la cultura legate al celebre Marrone Igp riconosciuto a livello europeo come eccellenza agroalimentare.

"I castagneti e il Marrone sono l’essenza del nostro territorio – spiega il sindaco alidosiano Alberto Baldazzi –. Nascono prima della comunità stessa, all’epoca di Matilde di Canossa, prima dei castelli e del Ponte degli Alidosi, e possiamo immaginare che andranno ben oltre le scansioni della storia. A loro, alla loro bellezza e alla loro generosità, va prima di tutto il nostro grazie". Per Raffaella Cantagalli, consigliera delegata al progetto: "Il Sentiero nasce per far conoscere a tutti le nostre zone e, in particolare, questo frutto storico e meraviglioso – sottolinea –. Camminando a passo lento attraverso le Selve, si percorre la storia e si percepisce quanto siano forti le tradizioni e importante il lavoro di custodia di questi luoghi unici al mondo".

E ancora: "Il sentiero è pensato anche per le famiglie e i camminatori amatoriali e può essere percorso durante tutto l’anno – aggiunge la Cantagalli –. Questo è, ovviamente, il periodo più emozionante perché coincide con la raccolta e con la Sagra del Marrone che anima il paese per tutto il mese di ottobre. Ricordiamo a tutti, però, di rispettare le proprietà private e che la raccolta è assolutamente vietata". Il cammino partirà dalle Selve di Castel del Rio, uno dei nuclei abitati più antichi della collina, e attraverserà la Valle del Rio Magnola, un tempo popolata da mulini e villaggi. Poi, la tappa all’antica chiesa di Monte Fune e l’ingresso nella rigogliosa Selva di Massa, cuore dei castagneti coltivati da oltre 500 anni. L’itinerario toccherà anche il podere medievale Paroncellina, interamente avvolto dall’edera, prima di aprirsi a panorami spettacolari sulla Valle del Santerno e sulla pianura. A Monte Fune, nella piazza della chiesa, i partecipanti saranno accolti da un concerto di musica tradizionale per riavvolgere il nastro della memoria e tornare alle atmosfere del passato. La giornata si concluderà con un picnic a base di prodotti tipici e, al termine dell’escursione, sarà possibile effettuare alcune degustazioni in paese (tra cui il gelato artigianale con farina di Marrone Igp al Bar Camaggi, ndr) e visitare con una guida Palazzo Alidosi, il Museo della Guerra e le stanze interne dell’antico Ponte degli Alidosi. La successiva escursione lungo il Sentiero del Marrone è in agenda per il 26 ottobre (info e iscrizione sul portale web di IF Imola Faenza Tourism Company).

Mattia Grandi