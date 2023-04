Serate all’aperto per assaporare birre bionde, rosse e scure

Non c’è più bisogno di andare a Monaco per bere una buona birra. Fino al 24 nel campo sportivo di Codrignano c’è la 18ª edizione della Festa dla Béra. Musica dal vivo, dj set, mercatini artigianali, area giostre per i più piccoli e uno stand gastronomico pronto a miscelare ai sapori romagnoli una serie di proposte tipiche bavaresi. Il tutto grazie all’impegno di 50 volontari del comitato InBirriamoci affiliato alla Proloco di Borgo Tossignano. Lo schema dell’intrattenimento è collaudato: spettacolo di apertura, concerto live e deejay in consolle. Ieri Les Gazelles African Dance con le note reggae dei Super Cumbia y La Liga de la Alegria per chiudere con i decibel di Dj Wally. Oggi dopo l’esibizione degli Elite 633 e del Gamma Club Imola, ecco gli Elemento 90 poi Dj Filo. Domenica le acrobazie delle Dirty Dianas Exotic Pole Dancers, i graffi rock dei Magenta#9 e Dj Rosso. Gran finale il 24 con i ritmi dell’orchestra bavarese Kapuziner BierBand.

Tutte le sere stand gastronomico dalle 19. Il menù? Dai garganelli agli spatzle e dallo stufato di fagioli allo stinco di maiale al forno. Senza dimenticare piadine farcite, polenta fritta e molto altro. "Pronti più di due ettolitri di birra – svela Davide Ghini del comitato organizzatore –. Sieri ricercati e provenienti da mezza Europa ma con una quota italiana rappresentata dal Birrificio del Ducato. L’idea è un po’ quella di far conoscere la birra in ogni sua sfumatura". Una festa che strizza l’occhio alla comunità: "Insieme alla Pro Loco siamo attenti ad intercettare le esigenze della collettività per destinare buona parte dei ricavi ad iniziative di valenza pubblica – conclude –. Il ringraziamento più grande va a tutti i nostri volontari e ai partner che sostengono la manifestazione". La festa si svolge anche in caso di maltempo grazie all’enorme tensostruttura, capace di ospitare a sedere centinaia di persone nell’area verde codrignanese.

Mattia Grandi