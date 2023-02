Serate Erf, Zivieri e Creola sul palco

Questa sera alle 21 nuovo appuntamento con ‘Musica ai musei’, nell’ambito di Emilia Romagna Festival. Sul palco della sala grande del museo diocesano, si esibirà il duo cameristico Alessandra Ziveri, arpa, e Alessandro Creola, sax, con ‘Different Things’, un concerto inusuale per arpa e sax con musiche di Vivaldi, Bumcke, Ghidoni, Bozza, Piazzolla, Scott. Per quanto diversi, arpa e sax formano una coppia strumentale di successo che combina il suono caldo del sax con la delicatezza e leggerezza dell’arpa. In questo concerto saranno eseguite sia musiche originali che adattamenti selezionati per sfruttare appieno le potenzialità di questi strumenti e creare nuove, poco esplorate combinazioni di suoni, con un programma senza confini fra i diversi generi musicali, che spazierà dai fulgori barocchi di Vivaldi ai languori del Nuevo Tango di Piazzolla.

Tra i più apprezzati sassofonisti italiani, Creola ha vinto numerosi premi in concorsi nazionali ed internazionali e ha collaborato con diverse orchestre sinfoniche italiane di fama internazionale. Ha anche tenuto concerti come solista e come membro di diversi gruppi da camera. È anche docente di saxofono al liceo musicale Bertolucci di Parma e dirige la Bertolucci Swing Band. Non da meno è il curriculum artistico di Ziveri, che all’attività concertistica affianca quella didattica insegnando arpa al liceo Bertolucci di Parma e in diverse scuole di musica. Recentemente ha eseguito concerti incentrati sulla musica originale italiana per arpa del primo Novecento. Ingresso con offerta minima di cinque euro a favore del museo diocesano, fino ad esaurimento posti. Prenotazione consigliata a Erf 0542 25747.