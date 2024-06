’Sere d’estate ai musei’. Mostre, concerti e incontri nei luoghi della cultura

Con l’arrivo delll’estate, Imola Musei annuncia un ricco cartellone di eventi che si svolgeranno tra il 15 giugno e l’8 settembre nel Chiostro del Museo San Domenico (via Sacchi, 4) e a Palazzo Tozzoni (via Garibaldi, 18 e viale Rivalta, 93). ‘Sere d’estate ai musei’ è il titolo della rassegna, giunta alla sua terza edizione, che racchiude ben undici appuntamenti per viaggiare nell’arte e nella storia, con uno sguardo verso il futuro.

Il chiostro quattrocentesco del Museo San Domenico, con l’elegante loggetta superiore ad arcate, sarà il protagonista delle serate estive al museo con conferenze, concerti e visite guidate serali alle collezioni museali. Palazzo Tozzoni aprirà, invece, le sue porte per eventi speciali alla luce delle abatjour e dei preziosi lampadari di cristallo e ospiterà una mostra dedicata allo scultore imolese Cincinnato Baruzzi.

Il ciclo dedicato agli ‘Incontri’ nel Chiostro del Museo San Domenico si aprirà sabato alle 21.30 con la conferenza ‘Il santuario delle origini. Aggiornamenti sullo scavo dell’ex cinema Modernissimo di Imola’ con Valentina Manzelli, funzionaria archeologa della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti, Paesaggio di Bologna. L’appuntamento si svolge nell’ambito delle GEA, Giornate Europee dell’Archeologia.

Il secondo appuntamento è in programma giovedì 20 giugno alle ore 21.30 con ‘Lavinia Fontana is back! Il racconto e le ragioni di un tour espositivo tra i musei d’Europa’ con Diego Galizzi,

direttore Imola Musei e Oriana Orsi, storica dell’arte Imola Musei. Si proseguirà fino a fine luglio.

Il Chiostro del Museo San Domenico sarà anche il protagonista di tre concerti, realizzati grazie alla collaborazione di Emilia Romagna Festival. Il primo sarà lunedì 8 luglio alle ore 20.15 visita guidata gratuita alle Collezioni d’Arte della Città ‘Il volto nascosto della città’ (prenotazione obbligatoria allo 0542 25747) e a seguire alle ore 21.30 concerto ‘Mozart: La Pantomima rinata” con il quartetto d’archi Grazer Musiker’. Biglietti disponibili su Vivaticket: intero 5 euro, bambini fino ai 10 anni 1 euro.

Martedì 6 agosto alle 19.45 visita guidata gratuita alle Collezioni d’Arte della Città ‘Dai muri e dalla terra’ (prenotazione obbligatoria allo 0542 25747), alle 21 concerto ‘Primo Premio!’ con Aruna Quartet.

Ricca anche l’estate a Palazzo Tozzoni. Dal 21 giugno all’8 settembre sarà allestita la mostra ‘Il tirocinio di uno scultore. Cincinnato Baruzzi e i conti Tozzoni’.

In occasione dell’inaugurazione venerdì 21 giugno alle ore 17.30 si terrà l’incontro ad ingresso libero e gratuito con Antonella Mampieri ‘Cincinnato Baruzzi da Imola a Roma, passando per

Bologna’. "I nostri musei si aprono ancora di più all’esterno proponendo numerose iniziative che mirano a interessare pubblici differenti – spiega – l’assessore alla cultura Giacomo Gambi –, un modo per avvicinare turisti e cittadini a luoghi della cultura, rappresentativi e affascinanti, della città".