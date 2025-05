Sere d’estate nel giardino storico. Incontri, musica e visite guidate. La cultura trova casa nel verde

La casa della cultura ha il profumo dei fiori e un cielo trapunto di stelle. Fuga d’autore nel giardino storico del Palazzo vescovile con la rassegna ’Incontri nel verde. Sere d’estate nel Giardino storico 2025’ : concerti, visite guidate e sei incontri con veri e propri ’guru’ per gli appassionati di botanica e non solo. Lo spazio verde in piazza Duomo promette un programma estivo forte di una collaborazione con la formula di ’Imola di mercoledì’ di Ascom, Emilia Romagna festival e ospiti specializzati.

GLI INCONTRI DI GIUGNOPezzo forte della kermesse estiva del Giardino sono gli incontri con gli esperti, raddoppiati rispetto allo scorso anno, "grazie a un interesse che è andato via via crescendo", spiega Marco Violi, alla guida del Museo diocesano. Tre appuntamenti a giugno e tre a luglio, tutti alle 21 nell’arena del Giardino. Si parte il 5 giugno con Stefano Trentini, direttore delle riviste Giardino Antico e Casa Antica. Tema dell’incontro è il recupero di materiali antichi per la decorazione e l’arredo degli spazi verdi. Si parla di giardini, ma questa volta di libri, il 12 giugno con Antonio Castronuovo, saggista, traduttore e storico del libro, spiegherà come coltivare il giardino dei nostri libri. Altro esperto di chiara fama in agenda per il 20 giugno. Si tratta di Gianmatteo Malchiodi. ’Gentiluomo di campagna’ che si occupa di progettazione di interni e di spazi verdi, parlerà dell’evoluzione del giardino in Italia fra passato e presente.

GLI INCONTRI DI LUGLIOGli appuntamenti di luglio si aprono con un ’podcaster’. Enrico Della Giovampaola è un botanico, laureato in Scienze forestali, con un dottorato in Biologia forestale. Il 4 luglio parlerà del suo podcast, ’Life in the garden’. Il 10 luglio c’è la pittrice botanica Simonetta Occhipinti. Parlerà della sua arte, così legata al realismo e agli agrumi, ai quali ha dedicato un libro. Chiude la rassegna ’Incontrinelverde’ Lorena Montanari, ibridatrice e tra le massime esperte di Iris, che parlerà di questo affascinante e antico fiore.

I CONCERTINon solo parole, ma anche musica, grazie ai concerti inseriti nella rassegna estiva di Emilia Romagna festival (sempre dalle 21, con visita guidata a partire dalle 20). Il 26 giugno nel chiostro del Palazzo vescovile si esibirà il fisarmonicista Simone Zanchini con ’Quasi acustico’. Poi spazio ai giovani talenti nell’arena del Giardino storico: il 18 giugno Giacomo Scattareggia e Martina Veneri del Karan Duo (chitarra e flauto traverso), con ’Ecos de Espana’. Il 22 agosto si chiude con ’La danza dell’arco’ del violinista Lodovico Parravicini.

APERTURE STRAORDINARIEGrazie a una partnership con Imola di Mercoledì ecco quattro appuntamenti: il 18 giugno visita guidata al giardino e al Museo delle carrozze (ore 20); 25 giugno, 2 luglio e 9 luglio apertura serale del giardino e delle carrozze dalle 20.30 alle 23. Ritorna anche l’apertura straordinaria del giardino storico la sera di ferragosto (dalle 20.30 alle 23) con brindisi offerto.