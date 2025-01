Serie di incontri con gli esperti dedicati al gioco d’azzardo patologico

A Mordano sono pronti a partire i nuovi appuntamenti informativi sul contrasto al gioco d’azzardo patologico. Una serie di percorsi di sensibilizzazione rivolti alla comunità organizzati dal municipio in collaborazione con la Pro Loco, Avis Mordano ed il SerT di Imola. Venerdì dalle 20 alle 22 a Palazzo Liverani in via Ombrosa, spazio al primo incontro con le famiglie in compagnia del dottor Stefano Martinelli. Il 31, stesso orario e location ma con l’esperto Davide Zanzot, parentesi dedicata agli adulti mentre nella mattinata del 19 febbraio lo specialista Marco Bassani incontrerà gli alunni di alcune classi della scuola ‘G. Pascoli’. A marzo, con data ancora da definire, pronto l’approfondimento dal titolo ‘Il mondo del gioco d’azzardo: attori, relazioni e pratiche d’illegalità’. Informazioni utili sugli incontri al numero di telefono 0542 56911.