Servillo, gran debutto alla Pergola. Aspettando il “Donald“ di Massini

Arriva Toni Servillo, aspettando il “Donald“ di Stefano Massini che si appresta al debutto in prima nazionale al Piccolo Teatro dal 14 al 19 ottobre. Ma intanto il direttore artistico per l’apertura della sua stagione alla Pergola, manda sul palco per il pubblico fiorentino un evento speciale di Toni Servillo dedicato a uno straordinario poeta della scena, Antonio Neiwiller (1948-1993), domani in data unica alle 21, con un un’introduzione a cura dello stesso Massini. Il lavoro di Servillo riporta al 1987, quando tre compagnie teatrali dell’area napoletana, decisero di mettere assieme i propri progetti senza annullare le proprie individualità, fondando ‘Teatri Uniti’. E non per superare un momento di difficoltà, ma anzi per dar forza ai propri primi successi, da ‘Tango glaciale’ di Mario Martone con ‘Falso movimento’ a ‘E...’ con allusione a Eduardo di Toni Servillo col ‘Teatro studio di Caserta’ e il disperato ‘Titanic The End’ del ‘Teatro dei Mutamenti’ di Antonio Neiwiller (prematuramente scomparso nel 1993). "Nonostante le difficoltà che inevitabilmente ci sono state – spiega Servillo – nel bene e nel male, non ce ne siamo mai andati da Napoli, che ora ci è stata ora vicina, con le sue istituzioni, ora lontana, consci della necessità di solleticarle e dar loro fastidio sempre".

Intanto la produzione di punta del Teatro della Toscana, “Donald, storia molto più che leggendaria di un Golden Man“, sta ricevendo una risposta straordinaria dal pubblico. Lo spettacolo, scritto, diretto e interpretato da Massini, ha registrato il tutto esaurito al Piccolo Teatro di Milano, tanto da costringere la produzione ad aggiungere nuove repliche che, a loro volta, sono andate esaurite. In scena si racconta la figura di Donald J. Trump, nascita, ascesa, caduta e risalita prima dell’elezione a presidente degli Stati Uniti. Il monologo dello scrittore e drammaturgo toscano, vincitore di cinque premi Tony Award nel 2022 con “Lehman Trilogy“, si conferma così uno degli eventi teatrali più attesi e acclamati della stagione e sarà alla Pergola dal 4 novembre, con repliche fino al 16, per passare poi al Teatro Era di Pontedera (Pisa) il 28 e il 29 novembre. La tournée di questa produzione del Teatro della Toscana toccherà numerose città, fra queste, Napoli, Genova Bologna, Trieste, Torino. Infine, ultimi biglietti in vendita per l’inaugurazione della stagione “Altri sguardi“. "La stagione – come sottolineato dal direttore artistico Massini – nasce dalla volontà di offrire punti di vista ulteriori e inesplorati, oltrepassando il perimetro rassicurante dell’identità".