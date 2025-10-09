Servizi anziani e disabili: "Occorre altro personale"

Ammonta a oltre 2,8 milioni la quota aggiuntiva che la Regione ha destinato al distretto sanitario imolese per il ‘Fondo non autosufficienza’ pensato in particolare per i servizi alla popolazione anziana e disabile. La programmazione degli interventi da portare avanti con tali risorse è stata al centro di un incontro che si è svolto nei giorni scorsi al Circondario. Presenti vari amministratori, i vertici di Asp e Ausl, nonché i rappresentanti delle cooperative sociali del territorio e i sindacati.

Gli oltre 2,8 milioni sono "risorse importanti – hanno commentato ieri Cgil, Cisl e Uil – anche per il fatto che quelle che deriveranno dal Fondo nazionale per la non autosufficienza non sono ancora state quantificate. Tra le operazioni che finanziariamente saranno possibili vi è l’ampliamento delle ore di assistenza domiciliare o l’ampliamento dei posti residenziali post-dimissione per persone anziane con necessità di reperibilità infermieristica, o ancora lo sviluppo dei servizi per disabili con aggiunta di 12 posti residenziali".

Per questo motivo, le organizzazioni sindacali fanno sapere di aver espresso un "parere favorevole" rispetto all’ampliamento dei servizi che "rispondono a esigenze assolutamente presenti sul territorio del circondario". Allo stesso tempo, però, Cgil-Cisl-Uil hanno chiarito che un potenziamento delle attività "non può essere fatto ricadere sui lavoratori. Occorre altro personale – avvertono quindi i sindacati –. E perché ciò sia possibile bisogna che il territorio del circondario possa essere attrattivo per persone che vengano da altri territori o da altre regioni".

In questa ottica, al tavolo è stato proposto di attivare corsi gratuiti per operatori sociosanitari, obbligatori per operare in strutture accreditate, e di lavorare per rendere disponibili alloggi con canoni calmierati. "Questi due elementi sono ritenuti molto importanti per rendere attrattivo il circondario – è la linea dei sindacati –. Se non si reperisce personale, queste risorse aggiuntive corrono il rischio di essere utilizzate solo in parte. E questo sarebbe un problema per un territorio che ha una forte domanda di servizi residenziali o semi-residenziali per anziani e disabili. Manterremo un monitoraggio dell’utilizzo delle risorse – concludono quindi Cgil, Cisl e Uil – che devono essere impiegate per rispondere a precise esigenze".