Servizi comunali, giusto ridurre gli aumenti

Marco Signorini

Una correzione di rotta che va nella giusta direzione. L’altro giorno, sulle pagine del nostro quotidiano, abbiamo letto dell’intenzione del Comune di ’alleggerire’ gli aumenti Istat per i servizi alle famiglie. Una decisione che, ovviamente, i cittadini valuteranno con soddisfazione, perché i tempi non sono certo dei migliori. La Bce, infatti, per spegnere l’inflazione, continua nella sua politica di rialzo dei tassi d’interesse che, almeno per il momento, non sta dando risultati tangibili sui prezzi al consumo. Anzi, per molte famiglie, le migliaia con mutui a tasso variabile, la scelta è addirittura controproducente.