Servizi comunali, giusto ridurre gli aumenti

Marco

Signorini

Una cosa appare chiara a chi, in famiglia, tutti i giorni o quasi, ha l’"onore" di andare a fare la spesa al supermercato. Affrontare il rincaro dei prezzi sembra assai più difficile in questo inizio di 2023 che in tutto il 2022 quando ci trovavamo alle prese con il caro energie. Molte famiglie, infatti, con contratti di luce e gas a prezzo fisso, stipulati prima dell’impennata dei costi delle materie prime, e gli sconti sui carburanti sono riuscite, lo scorso anno, a ’restare a galla’ in un mare che diventava sempre più agitato. Ora, però, le cose sembrano più complicate: mutui alle stelle, diesel e benzina ancora vicini ai due euro e sconti sulle bollette dell’energia elettrica che potrebbero scomparire dall’inizio del prossimo mese.

Insomma, non una situazione idilliaca. Soprattutto per i lavoratori dipendenti che sono inermi di fronte al ’nemico’ e rappresentano l’anello debole della catena. Il potere d’acquisto degli stipendi, rimasti bloccati, è infatti drasticamente calato e chi non fa impresa ed è quindi privo della facoltà di aumentare i prezzi dei suoi prodotti per cercare di mantenere lo stesso tenore di vita, non può fare altro che alzare bandiera bianca, in completa balìa degli eventi.

Lo avevamo detto, i Comuni, in una situazione del genere, non possono fare molto, ma qualcosa sì. E la scelta della giunta imolese di ridurre gli aumenti Istat ne è la conferma. Certo, si tratterà di una ’goccia nel mare’, ma... come si dice: piuttosto che niente è meglio piuttosto. Fondamentali anche gli aiuti contro il caro-bollette per le famiglie più fragili perché, se è vero che il costo delle materie prime è in discesa, è altrettanto vero che è ben lontano dai valori pre-crisi. Nei prossimi mesi, ad ogni modo, sarà fondamentale che anche il governo faccia la sua parte. Si è deciso di archiviare la stagione dei bonus. Ora, però, è fondamentale distribuire quelle risorse per aiutare – sempre e non una tantum – la colonna portante del Paese: la famiglia.