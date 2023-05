Servizi dell’Ausl quasi a regime

I servizi sanitari dell’Ausl hanno lavorato pressoché a pieno regime: rinviati 3 interventi chirurgici minori già riprogrammati e quando possibile garantite anche le prestazioni specialistiche differibili. 307 quelle non erogate su 1.593 prenotazioni: 187 sono già state riprogrammate. I residenti in zone colpite sottoposti a terapie salvavita periodiche sono stati ricoverati per limitarne gli spostamenti. L’attività nei reparti è proseguita normalmente anche per la disponibilità degli operatori che in alcuni casi hanno preferito pernottare in ospedale o nelle Case della Salute, per restare a disposizione nel caso in cui altri colleghi non avessero potuto entrare in servizio.

Resta fermo che le mancate o ritardate disdette di appuntamenti programmati tra il 16 ed il 19 maggio non sono soggette a sanzione amministrativa.