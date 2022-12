Servizi educativi, battaglia sempre più dura

di Enrico Agnessi

È uno scontro tra carte bollate e pronunciamenti dei tribunali quello al quale si sta assistendo, ormai da settimane, su un tema delicato come quello dei servizi educativi. L’ultima puntata di una serie iniziata in piena estate, con il bando sull’inclusione scolastica passato nelle mani di Consorzio Blu dopo essere stato gestito per un lungo periodo dalle imolesi Seacoop e Solco, è di questi giorni. E coinvolge ancora una volta direttamente il Circondario.

Come sa bene chi segue la vicenda, nelle scorse settimane l’ente di via Boccaccio era infatti stato obbligato dal Tar dell’Emilia-Romagna, in nome di quella trasparenza che dovrebbe caratterizzare le amministrazioni pubbliche, a fornire i documenti richiesti dalle due cooperative imolesi, relativi al contestato appalto, e il cui accesso in un primo tempo era stato negato. Impugnando il provvedimento, Consorzio Blu ha presentato ricorso al Consiglio di Stato, chiedendo appunto di sospendere gli effetti dell’ordinanza emanata dai giudici amministrativi di primo grado. E ha avuto ragione.

"Considerato che, per la delicatezza della fattispecie in esame e la tipologia delle questioni sottoposte, in disparte il tema della valutazione del fumus boni iuris ordinariamente riservato alla più articolata discussione collegiale, appare prioritaria la considerazione delle ragioni di periculum vantate – si legge nel provvedimento datato 23 dicembre –, che spingono per l’accoglimento dell’istanza cautelare monocratica".

A gennaio il tema verrà dunque affrontato nel dettaglio. Nel frattempo, la vicenda continua a tenere banco in città. Ci sono come visto gli aspetti strettamente giuridici, con Solco e Seacoop che chiedono l’annullamento dell’atto attraverso il quale in estate il Circondario ha affidato i servizi educativi al Consorzio Blu, puntando il dito contro un bando colpevole a loro avviso di premiare troppo la parte economica dell’offerta a dispetto di quella qualitativa. Ma ci sono soprattutto le lamentele delle famiglie dei bambini, scontente per il nuovo servizio, al punto che almeno un paio di loro si sono rivolte a un avvocato per inviare una diffida formale a Consorzio Blu, alla quale contestano sostanzialmente una scarsa attitudine degli educatori di fronte a bambini con vari tipi di difficoltà.

Di quest’ultimo aspetto della questione, che tiene in ansia tanto le forze politiche di maggioranza quanto quelle di opposizione, si è discusso anche in occasione dell’ultimo Consiglio comunale prima della pausa natalizia. Alle contestazioni del leghista Simone Carapia, che nei giorni scorsi ha riportato il tema nell’Aula di piazza Matteotti, ha risposto il vicesindaco e assessore con delega alla Scuola, Fabrizio Castellari, da mesi impegnato in prima linea con l’obiettivo di trovare una soluzione a una vicenda che continua a far discutere ormai da quattro mesi.