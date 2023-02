Servizi educativi Imola, l'ultimatum del Comune

Fabrizio Castellari, vicesindaco delegato alla Scuola nella Giunta guidata da Marco Panieri

Imola, 12 febbraio 2023 - Ultimatum del Comune al nuovo gestore dei servizi educativi, dopo le forti proteste avanzate nelle scorse settimane prima dai genitori degli alunni e poi dai dirigenti scolastici. Questi ultimi, in particolare, tra novembre e dicembre hanno inviato sette diverse segnalazioni al Municipio per lamentarsi di una situazione che, per quanto lontana dal caos dei primi giorni, presenta ancora oggi numerose criticità a tutto svantaggio dei bambini bisognosi di supporto nel loro percorso scolastico. Servizi educativi di Imola, a dicembre l’udienza al Tar "C’è stata una nuova, ulteriore comunicazione che ha mosso tutte le riserve che raccoglievano quelle lettere – riferisce il vicesindaco e assessore alla Scuola, Fabrizio Castellari, rispondendo in Consiglio comunale alle sollecitazioni del leghista Simone Carapia –. Sono state oggetto di una formale presa d’atto verso il gestore. La nostra amministrazione non concede che un solo millimetro sia tolto al bene supremo dei bambini. E questo deve essere chiaro". Il destinatario del messaggio è la cooperativa sociale Consorzio Blu, che lo scorso settembre si è assicurata la gestione del servizio. Servizio che, come noto, è stato a lungo nelle mani di Solco e Seacoop, promotrici tra l’altro di un ricorso al Tar contro l’aggiudicazione...