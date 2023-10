Servizi sanitari,. Marchetti (Lega) sferza la Regione

Da un lato l’ammissione che "è certamente necessaria una maggiore attenzione a livello nazionale per la sanità"; ma dall’altro l’invito alla Regione a fare i compiti a casa, "risolvendo le proprie questioni interne sulla scorta delle osservazioni della Corte dei conti sulla gestione finanziaria emiliano-romagnola nel 2022". Così il consigliere regionale della Lega, l’imolese Daniele Marchetti (nella foto), intervenuto ieri mattina in commissione nel corso dell’udienza conoscitiva sul progetto di legge ‘Sostegno finanziario al sistema sanitario nazionale a decorrere dall’anno 2023’.

"Sono evidentemente troppe le perplessità connesse alle coperture finanziarie contenute nella proposta di legge – osserva l’esponente del Carroccio –, a dimostrazione che si tratta di un testo del tutto strumentale. L’unico dato attualmente certo è che per il 2023 sono stati messi due miliardi di euro in più, proprio per fare fronte al caro energia, un allarme lanciato dalle Regioni".

Per questo, secondo Marchetti, è "certamente lecita la richiesta di richiedere una maggiore attenzione sui finanziamenti del Fondo sanitario nazionale, ma dobbiamo ricordare i miliardi di euro tagliati in passato – sottolinea il leghista – con il silenzio complice della maggioranza emiliano-romagnola, senza fare al tempo stesso un minimo di autocritica".

Per questo motivo Marchetti ribadisce la necessità di "esaminare le questioni interne e a non scaricare tutte le responsabilità sul governo nazionale, sottolineando l’importanza di una gestione efficiente della sanità per evitare tagli a settori vitali come il territorio, le imprese e lo sviluppo economico".